Erzurum’da, seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, seyir halindeki minibüs, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi karşısında meydana geldi. Recep Demirci yönetimindeki 34 ZE 9525 plakalı minibüs, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracını durdurup, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden sürücü Demirci, itfaiyeden de yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

‘ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TUTUŞTU’

Aracındaki yangını söndürme çalışmalarını çaresiz gözlerle izleyen Recep Demirci, “Otomatik kapılar kapanmıyordu. Elektrikçiye götürdüm, kapıları yaptırdım. Geri dönerken yolda sol taraftan duman çıkmaya başladı. Hemen sağa yanaşıp dörtlüleri yaktım. Anahtarı alıp koştum, kutup başını çıkardım. Elektrik tesisatından kontak yaptığını anladım. Çok hızlı bir şekilde tutuştu. 3 tane yangın söndürme cihazı bitirdik yine de fayda etmedi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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