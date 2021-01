Erzurum’da koruma altındaki çocukların offroad araçlarıyla kar eğlencesi

Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü’nün düzenlediği, ‘Minik eller doğa ile buluşuyor’ etkinliğinde koruma altındaki çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar, doğaya yem bırakıp, offroad araçlarının arkasına bağlanan kızaklarla kaydı. Etkinliğin sonunda offroad ekibinden Özkan Bayramı nişanlısı Gülseren Uğur’a evlilik teklifi etti.

Erzurum’da kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü, koruma altında 50 çocukla birlikte Palandöken doğu eteklerinde doğayı yemledi. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri karla kaplı dağları aşarak araziye çocuklarla birlikte bırakan ekip, yaban hayata sahip çıkılmasını istedi. İlk kez offroad araçlarına binen çocuklar büyük bir heyecan yaşadı. Doğaya yem bırakılmasının ardından yaşları 12 ila 18 arasında değişen çocuklar, kızakla kayıp araçların arkasına bağlanan araç lastiği ile de rafting yaptı. Çocuklar güzel bir gün geçirdiklerini söyleyerek offroad ekibine teşekkür etti.

‘HEM YABAN HAYATI YEMLEDİK HEM EĞLENDİK’

Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, doğaya yem bırakmadan önce çocuklara yaptığı konuşmada yaban hayatın önemini anlattıklarını belirterek, “Etkinlikte yaban hayatı minik ellere yemledik. Yaban hayatın bizim için bizim de onlar için ne kadar önemli olduğunu anlattık. Çocuklardan özellikle yoğun kar yağışının olduğu günler de bizimle gelip doğaya yem bırakmalarını istedik. Onlarda bunu severek kabul etti. Bugün burada sadece doğayı yemledik. Onlarla birlikte kızakla kaydık, lastik rafting yaparak güzel bir gün geçirdik. Hem onlar hem de bizler çok mutlu olduk. Halkımızdan isteğimiz yemek artıklarını çöpe değil uygun yerlere bırakarak onları sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşların yemesi. Unutulmamalı ki yaban hayat varsa biz de varız. Yaban hayatı beslemek isteyenler bizlere katılabilirler” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARA SOSYAL YARDIM VE HAYVAN SEVGİSİ AŞILADIK’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü Cemil İlbaş da bu tür etkinlikleri sık sık düzenleyeceklerini belirterek, “Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma altındaki çocuklarla güzel bir gün geçirdik. Yaban hayatı doyurmak için karlı dağları aştık. Böylece çocuklara sosyal yardım ve hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz. Çocuklarımızı vakıf kültürü ile büyütmek istiyoruz” dedi.

LASTİK RAFTİNG SIRASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Doğayı yemleme etkinliğinde ilginç bir olay da yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyesi Özkan Bayram (29), 7 yıldır tanıştığı ve 2 yıldır nişanlısı olan Gülseren Uğur’a evlenme teklifinde bulundu. Lastik rafting yapmak için hazırlanan Uğur, ilerledikten sonra aracın durmasıyla kalabalığın içindeki nişanlısı Özkan Bayram’ı elinde yüzükle diz çökmüş halde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Basın mensupları ve arkadaşlarının alkışları arasında ‘evet’ diyen Gülseren Uğur, böylesine güzel bir aktivite de yapılan teklifin çok anlamlı olduğunu söyledi. Genç çift evlilik teklifinin ardında birlikte lastik rafting yaptı. Offroad gösterisinin ardından program sonlandırıldı.

