Erzurum’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Eğertaş Mahallesi Aşağı Eğertaşlar mevki, Karayazı ilçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi, Aşkale ilçesine bağlı merkez Gölören Mahallesi, Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi ve Çat ilçesine bağlı Göbekören Mahallesi bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 228 hanede 1305 vatandaşın yaşadığı mahallelerde, her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, muhtarlar aracılığıyla şikâyeti olanların kontrolünü yapıyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede alındığı mahallelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Mahalleler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Jandarma ekipleri tarafından havadan görüntülenen mahallelerde, dışarda kimsenin olmadığı gözlendi.