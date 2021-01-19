Erzurum’da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü (2)

KOCA AİLESİNİN CENAZESİ, ÇANKIRI’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum’un Horosan ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca’nın (4) cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Çankırı’nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyüne getirildi. Uzman Çavuş Koca ve ailesinin cenazesi, köy meydanında kılınan ceneza namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Çankırı Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş Koca’nın kuzeni Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca’nın da (29) 2019 yılında Suriye’nin Azez kentinde PKK/YPG’li teröristlerin havan saldırısında şehit olduğu öğrenildi.

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-