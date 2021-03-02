Erzurum’da dönerciye gelen ilk müşteri, alkışlarla karşılandı

Turgay İPEK- Şifanur TAVUS / ERZURUM,(DHA)- ERZURUM’da normalleşme ile birlikte müşterilerini ağırlayama başlayan esnaf, bugün sabah iş yerine gelen ilk müşteriyi alkışlarla karşıladı.

Esnafın gözü kulağı dün akşam düzenlenen kabine toplantısından çıkacak karardaydı. Sarı ve mavi listede yer alan vaka sayılarının düşük olduğu illerde bugün itibariyle normalleşme adımları atıldı. Esnaf ise dükkan açma umuduyla günler önceden hazırlıklarını tamamladı. Bugün ilk müşterilerini alkışlarla karşıyan restoran çalışanları büyük sevinç yaşadı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası 20 Kasım’dan itibaren müşteri alamayan yaklaşık 4 aydır paket servis yapılan restoran ve kafeler dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından bugün itibariyle müşterilerine kavuştu. Kabine toplantısında çıkan karara göre risk durumuna göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilere ayrılarak sarı ve mavi listede yer alan illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Sabah erken saatlerde iş yerlerini temizleyen çalışanlar ilk müşterilerini alkışlarla karşılayarak işlerine başlamanın heycanını yaşadı.

‘YAKLAŞIK 4 AYDIR LOKANTAYA GELEMEDİK’

Orta riskli sarı kategorideki Erzurum’da, merkez Yakutiye ilçesindeki bir dörenciye girişte alkışlarla karşılanan Kaya ailesi ilk müşteri olmanın heycanını yaşarken, şaşkınlık da yaşadı. Gelini İlknur Kaya ve torunu Yusuf Ömer Kaya birlikte yemek yemeye geldiğini söyleyen Metin Kaya, “Restorana girişte ilk müşteri olarak alkışlarla karşılandık. Alınan kararların esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. Pandemi sürecinde yapılan esneklik kararıyla umarım insanlar gevşemez ve bu kararlarla daha iyiye gidebilmeyi umuyorum. Yaklaşık 4 aydır lokantaya gelemedik. Paket yaptırıyorduk ama lokanta da oturup sıcak yemek yemenin yerini tutumuyordu. Açıkçası dönerin lezzetini alamıyorduk. Elbette bu günleri çok özlemiştik” diye konuştu.

Restoran sahibi Erzurumlu dönerci Recai Emeç ise “Müşterilerimizi alkışlarla karşıladık. Çok özlemiştik ve çok heycanlıyız. Hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamlamıştık. Yaklaşık 4 aydır pas tuttuk. Bu karar can suyu gibi geldi” dedi.

Erzurum’da normalleşmenin ilk gününde cadde ve sokaklarda kalabalık yaşanmazken vatandaşlardan Canan Şimşek, “Her ne kadar normalleşme sürecine başlamış olsak da bu herkesin sorumluluğunda olan bir durum. Sadece devleti sorumlu tutmak çok yalnış. Ne zaman normalleşmeye döndüysek hastalık arttı. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor” dedi.

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