Erzurum’da ‘buz heykel’ sergisini 15 bin kişi gezdi

Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)- ERZURUM’da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve tamamen buzdan yapılan, ‘Cumhuriyet, Çocuk ve Tuz Buz Heykel Sergisi’ büyük ilgi görüyor. Atabuz Müzesi Proje Yöneticisi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, bir ayını doldurmayan sergiyi yaklaşık 15 bin kişinin gezdiğini söyledi.

Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ‘Atabuz Müzesi’nde, yontu konusunda profesyonelleşmiş usta ellerde sanat eserine dönüşen buz kütleleri ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz- kış demeden hava sıcaklığının 24 saat sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesi’ni gezmeye gelenlerden istenilen tek şey kalın giyinmeleri. Buz müzesini gezmeye gelen Kur’an kursu öğrencileri de eserleri dikkatle inceledi. Lalapaşa Cami uzman imam hatibi ve Yakutiye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Memduh Karslı, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yarıl yıl tatili sürecinde başlattığı ‘din görevlileri çocuklarla çevrimiçi buluşma programı’ ile bir araya geldik. Çevrimiçi buluşmada online olarak çocuklarımıza ilmihal, dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim ve soru- cevap dersleri yapıyoruz. Bu kapsamda Atabuz sergisini duymuştuk ve burayı çocuklarımızla birlikte gezmek istedik. Kış memleketindeyiz ve Covid-19’dan dolayı da çocuklarımız etkinliklerden yoksun kaldı. Erzurum’un kültürünü, adetini ve geleneğini yansıtan sergiyi çok beğendik” diye konuştu.

BİR MARKA HALİNE GELDİ

Atabuz Müzesi Proje Yöneticisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Atabuz Müzesi’nde Türkiye, bayrak, Atatürk ve Erzurum’da direnişin sembolü haline gelen Nene Hatun karakteri üzerinden üretilen eserlerin yanında, çocukların temas edebildiği, iletişim kurabildiği simgelerin yer aldığını söyledi. Bulat, “Atabuz Müzesi değişim- dönüşüm, tasarım kapsamında hayata geçen projemiz. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın desteğiyle ve KUDAKA’nın katkılarıyla projemiz hayata geçti. Şu an toplumsal duyarlılık anlamında müzemiz halka mal oldu. Buz şehri, kayak merkezi imajının yanında bu müze, geçmiş kültürümüzü gelecek nesillere aktardığımız bir buluşma mekanı oldu. Atabuz Müzesi artık Erzurum’da bir marka haline geldi. Pandemi döneminde evlere kapanan çocuklarımız sergimizi dolaşıyorlar. Çocuk temalı çalışmalarımıza ilgi gösterip oyun oynuyorlar. Çocuklar burada deşarj oluyorlar. Bugün 40 çocuk ile Erzurum İl Müftülüğümüz müzeyi ziyaret etti. Müzemizdeki çalışmalarla fotoğraf çektirdiler. Biz de çocuklarımız ile birlikte bu coşkuyu yaşadık. Her gün aileleriyle yüzlerce çocuk burayı ziyarete geliyor. Açılışından bu yana yaklaşık 20 bin kişi müzemizi ziyaret etti” dedi.

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