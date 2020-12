Erzurum’da ‘Bin bir Hatim’ geleneğinin 488’incisini atlı hafızlar başlattı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’u doğal afetlerden koruması için sürdürülen ‘Bin bir Hatim’ geleneğinin 488’incisi at binen hafızların ellerindeki Kur’an-ı Kerim’i okuyarak tören alanına gelmesiyle başladı. Vali Okay Memiş “Erzurum olarak bin bir hatim geleneğinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanmasını çok arzu ediyoruz. Biz bunu teklif edeceğiz ve daha ileri aşamada Diyanet İşleri Başkanlığımızın da öncülüğünde bunu tüm ülkeye duyurmak istiyoruz” dedi.

‘Bin bir Hatim’in geleneğinin 488’incisi için merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba Türbesi’nde tören düzenlendi. Vali Okay Memiş, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile pandemi sebebiyle az sayıda davetlinin katıldığı törende maske ve mesafeye dikkat edildi. Pir Ali Baba’nın bir Anadolu Alperen’i olduğunu belirten Vali Okay Memiş, Erzurum’daki bin bir hatimleri Konya’daki Şeb-i Arus törenlerine benzetti. Vali Memiş, “Bin bir hatimler bizim için çok önemli bir gelenek.1500’lü yıllarda Pir Ali Baba Hazretleri öncülüğünde doğal afetlerden korunmak maksadıyla başlatılan hatim ve duaların devamını biz çok değerli ve önemli buluyoruz. Yunus Emre, Pir Ali Baba, İbrahim Hakkı Hazretleri, Nene Hatun gibi isimler bizlerin manevi liderleridir. Bizlere ne kadar güzel bir geleneği bırakmışlar, Allah hepsinden razı olsun. Onları yaşamak, hatırlatmak bizim boynumuzun borcu. Bilim, ilim, irfan, teknoloji bunların hepsine vakıf olacağız ama bu yetmez aynı zamanda manevi dünyamızı da dualarla perçinlememiz lazım bu çok önemli” diye konuştu.

‘Bin bir Hatim’ geleneğini Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesini istediklerini ifade eden Memiş, “Erzurum olarak bin bir hatim geleneğinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanmasını çok arzu ediyoruz. Biz bunu teklif edeceğiz ve daha ileri aşamada Diyanet İşleri Başkanlığımızın da öncülüğünde bunu tüm ülkeye duyurmak istiyoruz” dedi.

Türbedeki törene katılan hafızların Kur’an-ı Kerim okuduğu törende Müftü Şahin Yıldırım dua etti. Tepede bulunan Pir Ali Baba’nın türbesini ziyaret eden atlı hafızlar, ellerinde Kur’an-ı Kerimleri okuyarak tören alanına indi. Erzurum’da bugün törenle başlayan bin bir hatimler, 18 Ocak 2021 tarihine kadar cami ve evlerde okunmaya devam edecek. Okunacak hatimlerin duası 18 Ocak 2021’de yapılacak.

