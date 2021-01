Erzurum’da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla balkonlardan takip ettiler

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, okullarda bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Erzurumlular da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla törene eşlik etti. Azra (13), Zümra (10), Nevran Betül (6) Laloğlu kardeşler, bu coşkuya ortak oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince pazartesi sabahları ve cuma akşamları okullarda İstiklal Marşı’nın okunmaması nedeniyle karar aldı. Bunun üzerine ülke genelinde tüm okullarda, pazartesi sabahı bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması kararlaştırıldı. Erzurum’daki okullarda da bugün saat 10.00’da İstiklal Marşı okundu. EBA’dan ders takip eden öğrenciler, evlerindeki odalarında ayağa kalkarak, öğretmenleri ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Okula yakın evlerde oturan öğrenciler de İstiklal Marşı’na ellerinde bayraklar ile balkon ya da pencerelerden eşlik etti.

Pandemi sürecinin sora ererek, öğrencilerine kavuşacakları günü özlemle beklediklerini söyleyen kolejin kurucu müdürü Abdullah Samancı, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten tüm okullar, her pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı’nı okuyarak haftaya başlar ve bitirirdi. Fakat pandemi nedeniyle okullarda tören yapamamanın burukluğunu yaşadık. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatları ile bugün saat 10.00’da bütün Türkiye’de aynı anda İstiklal Marşı’nın okunmasını istedi. Okulumda da online bir tören organize ettik. Öğrencilerimiz aynı anda evlerinde bayrakları ile beraber okuldaymış gibi İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudular. Aynı anda öğrencilerimiz balkonlara çıkarak ellerinde bayraklarla bu coşkuya katıldılar. Biz bir an önce bu pandemi sürecinin sora ererek çocuklarla kavuşacağımız günü özlemle bekliyoruz. O gün geldiğinde yine yüz yüze her cuma ve pazartesi günü milli coşkumuzu İstiklal Marşı’mızı okuyacağız. İnşallah o günlere bir an evvel kavuşuruz” dedi.

Soğuk havaya rağmen evlerinin balkonuna ellerinde bayraklarla çıkan Azra Laloğlu, Zümra Laloğlu ve Nevran Betül Laloğlu kardeşler ise bu coşkuya ortak oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

