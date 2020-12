Erzurum Valisi’nden kısıtlamada ‘helikopterli’ denetim

Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, mahalle ve sokakları helikopterle denetledi. Vali Memiş, “Memnuniyet verici bir tablo. Erzurumlu kardeşlerimizin, dadaşların sokağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzurum’da da koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. 56 saatlik kısıtlamanın cuma saat 21.00’den itibaren başlamasıyla kentin işlek bölgeleri ve parklarda sessizlik hakim oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak ve kentin giriş-çıkışlarında önlemleri sıkı tutarken, Vali Okay Memiş beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ile kent merkezini helikopterle havadan denetledi.

‘RİSK HALA YÜKSEK’

Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını ve bu uygulamayı havadan denetlediklerini belirten Vali Okay Memiş şunları söyledi:

“Komutanlarımız ve İl Emniyet Müdürümüzle beraber, almış olduğumuz tedbirleri sokağa çıkma kısıtlamasının durumunu hem havadan hem de karadan kontrol ettik. Helikopterle bütün şehri dolaştık. Memnuniyet verici bir tablo. Erzurumlu kardeşlerimizin, dadaşların sakağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik. Kahraman polis ve jandarmamız, herkes görevinin başında. Vatandaşımızın can ve mal emniyetini tesis etmek için görevlerini ifa ediyorlar. Tabiki istisna kapsamında olan müesseseler ve kişiler de var, onlar da mümkün olduğu kadar kurallara riayet ediyorlar. Şunu gözlemliyoruz ki alınan tedbirler ilimizde netice vermeye başladı. Vaka sayılarında ciddi bir yükseliş vardı. Alınan tedbirlerle vaka sayısını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte risk hala yüksek çünkü Erzurum kış memleketi, kapalı alanlarda vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uymalarını özellikle rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ifade etti, vatandaşlardan ev gezmeleri gibi birtakım etkinlikleri ertelemelerini rica ediyor. Bizim devlet olarak kontrol altına alamadığımız bir tek evler kaldı. Bu kurallara dikkat ettiğimiz müddetçe kışı çok da sorun yaşamadan atlatacağız. Sağlık çalışanlarımız çok ciddi bir mücadele veriyor. Yoğun bakımdaki bir hastanın yaşadığı güçlüğü görseler hiç kimse evinden çıkmaz. Evet bazı insanlarda çok etki etmiyor bu virüs, bunu biliyoruz ama maalesef bazı kişilerde ise ölümcül derecede etki ettiğini gözlemliyoruz.”

