Erzurum Şehir Hastanesi’nde ilk kez suda doğum yaptırıldı

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- AÇILDIĞINDAN beri pandemi hastanesi olarak kullanılan Erzurum Şehir Hastanesi’nde ilk kez suda doğum gerçekleştirildi. 3 kızdan sonra suda dünyaya getirdiği çocuğuna ‘Ertuğrul’ ismini veren anne Elif Yağar (30), “Suda doğumu duymuştum. Doktorlar teklif edince onlara güvendim ve kendimi teslim ettim” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından inşa ettirilen 1500 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi, uzun bir süre pandemi hastanesi olarak hizmet verdi. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Erzurum Şehir Hastanesi’nde kadın doğum kliniği hizmet vermeye başladı. Pandemi döneminde can kurtaran hastanede ilk kez suda doğum gerçekleştirildi. 4’üncü çocuğuna hamile olan Elif Yağar, klinik sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu ve ekibinin ‘suda doğum’ teklifini olumlu karşıladı. Yağar, kadın doğum kliniğinde ilk kez yapılan suda doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğe ‘Ertuğrul’ ismi konuldu.

Suda doğum teklifinin doktorlardan geldiğini söyleyen Elif Yağar, “3’üncü çocuğuma hamileyken gittiğim gebelik eğitiminde suda doğumu duymuştum. 4’üncü hamileliğimde doktorların suda doğum teklifini kabul ederek kendimi onlara teslim ettim. Rahat bir şekilde doğumu gerçekleştirdim, herkese öneriyorum” diye konuştu.

Suda doğumu yaptıran doktorlardan Nurcan Yörük, “Bizim için de güzel tecrübe oldu, suda doğumu ilk kez yaptırmanın mutluğunu yaşıyorum” dedi.

Kadın doğum kliniği sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu ise Erzurum Şehir Hastanesi’nin yeniliklerle hizmetine devam ettiğini söyledi. Suyun şifa verici özelliğinin asırlardan beri bilindiğini ifade eden Kadıoğlu, şunları söyledi:

“Suyun şifa verici özeliği asırlardır biliniyor ve uygulanıyor, buna hidroterapi diyoruz, buna hidroterapi diyoruz. Tek amacımız gittikçe artan sezaryen oranlarını azaltıp, anne ve bebeğe normal doğumu yaşatabilmek. Suda doğum konusunda Elif Hanım bize güvendi. Suyun terapi gücü bize yardım etti ve Ertuğrul dünyaya geldi. Bütün hastaları bekliyoruz. Bu pandemi günleri bittikten sonra gebe okulumuz ve anne otelimizle hizmete devam edeceğiz.”

Doğum şekliyle ilgili annelerin isteğine göre hareket ettiklerini de belirten Kadıoğlu, acil sezaryenler dışında bütün tercih haklarını annelere sunduklarını sadece istemli sezaryeni kabul etmediklerini bildirdi.

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