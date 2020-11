Kızma ödeş (don't get mad get even) derler. Hiç anlamam hem kızarım hem de misliyle ödeşmenin yollarını ararım. Ülkede yaşanmakta olan pandeminin bütün vebalini 65+ yaş grubuna yüklediler…alayımızı eve tıkadılar. Neredeyse fırıncıya söyleyecekler ekmekte vermeyecek.