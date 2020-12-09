Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (3)

ERZURUM’DA KAR TİMİ GÖREVDE

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı oluşturulan ‘Kar Timi’ ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışma başlattı. Şehirde hayatı kolaylaştırmak için, bin araç ile görev yapacak bin 500 personelden oluşan ‘Kar Timi’ 7 gün 24 saat süreyle 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapacak. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için kırsal alanlar ile sokaklar temizlendi. İl genelinde başta köy yolları olmak üzere ara sokaklar ile meydanları ve ana arterleri açık tutacağız. Bunun için ‘Kar Timi’ kurduk. Hemşerilerimizin, sorun yerine kış mevsiminin güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz” dedi.

Başkan Sekmen, Erzurumluların 24 saat boyunca karşılaştıkları ulaşım sorunlarını ‘444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)

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