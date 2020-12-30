Erzincan’da Ardıçlı Gölü buz tuttu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ndeki göl, yaklaşık bir metre kalınlığında buzla kaplandı.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ndeki Ardıçlı Göl, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

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