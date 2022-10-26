Erzincan’da 5.6 büyüklüğünde deprem tatbikatı

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,(DHA)- ERZİNCAN’da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planda görev ve sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması için 5.6 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet Müdahale Planı’nın (TAMP-Erzincan) uygulanabilirliğinin artırılması, yaşanabilecek sorunların tespiti, yaşanacak bir afette 26 çalışma grubunun koordinasyonunun sağlanması ve eş güdüm konusunda yaşanabilecek olası uyuşmazlıkların görülebilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta Erzincan merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme bağlı, sonrasında gerçekleşen ikincil afet ve acil durum olaylarının var olduğu senaryo üzerinden enkaz altında kalanların kurtarılması, yangın ve gaz sızıntısı gibi durumlara müdahale edildi.

Burada konuşan Vali Mehmet Makas, “Kuzey Doğa Anadolu Fay hattından dolayı da her daim depreme hazırlıklı olması gereken, bir şehir de yaşıyoruz. Bunu göz ardı etmeden depremle afetle yaşamayı öğrenmekle mükellefiz. Türkiye artık eski Türkiye değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, şiarıyla her şeyin odağına vatandaşını koymuş ve yaptığı işi dünyada örnek bir şekilde icra ve ifa eden bir ülke. AFAD kapsamında da bir bütün çalışmalarımızı bunun üzerine kurguluyoruz. Afetler kaçınılmaz, afetle de depremle de selle de tehlikelerle beraber amentü billahi olan bir millet olarak afet ile yaşamayı öğreneceğiz. Ama malumunuz afetler öldürmüyor. Sel deprem öldürmüyor. Tedbirsizlik öldürüyor. O bağlamda da deprem öncesi ne kadar tedbir alabiliyorsak bu tedbirler bağlamında da kendimizi yetiştireceğiz. Çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştireceğiz” diye konuştu.

Tatbikatı, Vali Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa ve kamu kurum kuruluşlarının müdürleri izledi.

Tatbikat, 27 kamu kurum kuruluşu ve STK’ların katılımıyla 250 personel ve 62 araçla gerçekleştirildi. (DHA)

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