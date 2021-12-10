Erzincan Refahiye, Kemaliye Mahallesinde daire icradan satılık

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa konu taşınmaz Erzincan İli Refahiye İlçesi Kemaliye Mah.Değirmenönü Mevkii 163 Ada 2 Parselde kayıtıl mesken nitelikli B Blok Zemin Kat 2/2 Nolu Bağımsız bölüm taşınmazdır. Borçlu adına tam hisseli kayıtlı olup bürüt 135 metre karedir. Taşınmaz Refahiye Belediyesi uygulama imar planı dahilindedir. 1. Satış Günü : 15/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası, 2. Satış Günü : 15/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası Satış Yeri : Refahiye Adliyesi İcra Müdürlüğü Odası Refahiye Erzincan adresinde yapılacaktır.
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