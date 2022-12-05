ERYAMAN’IN ÇİLELİ HATTI 542!!

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İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Her gün ‘51216’ nolu durakta bekliyoruz. 542 hata ait belediye otobüsleri durağa zamanından çok geç geliyor. Bu yüzden bu hattı kullanan vatandaşlar olarak çok mağdur oluyoruz. Bu yaşanan aksaklıktan dolayı evimize geç gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yaşadığımız aksaklıkları her gün ‘Alo 153 Çağrı Merkezine’ şikâyette bulunuyoruz. Şikayetlerin ardından gelen mesajların çoğu ‘ya otobüs arıza yaptı ya da gerekli uyarılar’ yapıldı diye mesaj geliyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK-

Her gün yüzlerce insanın evlerine ya da başka bir yere gitmek için kullandığı 542 Eryaman -Sezenler hattına bağlı otobüslerin zamanında durağa gelmemesinden dolayı vatandaşlar sıkıntı yaşamaya devam ediyor. 542 nolu hattı kullanan vatandaşlar daha çok metroyu kullandıktan sonra aktarma olarak kullandıkları için bu hatta bağlı otobüslerin zamanından gelmemesinden dolayı hem aktarmadan yararlanamıyor hem de gidecekleri yere zamanında gidemedikleri için zorluk yaşıyorlar. Otobüsün geç gelmesinden dolayı uzun otobüs kuyruklarının oluşması da bu hattı kullanan vatandaşları bezdirme noktasına getirmiş durumda. Vatandaşlar, her gün yaşanan bu sıkıntıyı ‘Alo 153 Çağrı Merkezine ’bildirmelerine rağmen uzun zamandır sorunun çözülmediğini, otobüslerin durağa geç gelmeye devam ettiklerini söyledi.

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‘ŞİKAYETLERİMİZ GÖZ ARDI EDİLİYOR’

İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Her gün ‘51216’ nolu durakta bekliyoruz. 542 hata ait belediye otobüsleri durağa zamanından çok geç geliyor. Bu yüzden bu hattı kullanan vatandaşlar olarak çok mağdur oluyoruz. Bu yaşanan aksaklıktan dolayı evimize geç gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yaşadığımız aksaklıkları her gün ‘Alo 153 Çağrı Merkezine’ şikâyette bulunuyoruz. Şikayetlerin ardından gelen mesajların çoğu ‘otobüs arıza yaptı ya da gerekli uyarılar’ yapıldı diye mesaj geliyor. Aynı zamanda biz yolcular olarak belediye otobüsünü kullanan otobüs şoförlerine tepkimizi belirttiğimizde bizlere ağıza alınmayacak sözlerde de bulanabiliyorlar ve aniden frene basarak bizlerin düşmesine de neden oluyorlar. Bizler metroyu kullanarak devlet mahallesinde inip aktarmadan yararlanmak istiyoruz. Fakat 542 nolu otobüs zamanında durağa gelmediği için aktarmadan da yararlanamıyoruz. Bizde tepki göstermek için kart basmıyoruz. Durum böyle olunca da şoförler tarafından hakaretlere maruz kalıyoruz. Bu bölgede sadece 542 nolu otobüs hattında sorun yaşıyoruz. Bu otobüs hattı da Eryaman’ın içini gezen tek hattır. Biz bu hattı kullanarak otobüslerin sefer saatlerini ‘Ego Cepten ’takip edip zamanında durağımıza geliyoruz ama otobüs zamanında gelmiyor” ifadelerini kullandı.



OTOBÜSLER ZAMANINDA GELMİYOR

İsmini vermek istemeyen vatandaş,” Bir de şu sorunumuz oluyor tam metro istasyon durağından çıktığımız zaman otobüs duraktan tam hareket edecekken yaptığımız dur işaretine rağmen şoförler hiç imtiyaz göstermeden bizleri almadan yoluna devam ediyor. Hem geç geliyor hem de bizleri görmezden geliyorlar. Bu hattın seferleri her yirmi dakikada birdir ve bizlerde ona göre kendimiz hazırlıyoruz. 542 nolu otobüslerin durağa zamanında gelmeme durumu çok uzun zamandır devam ediyor” dedi.

EVİMİZE GEÇ GİTMEK ZORUNDA KALIYORUZ

Otobüs Hattını kullanan diğer bir vatandaş Ezgi A.,” Ben buradaki bulunan Devlet mahallesi metrosundan çıkıp otobüsüme zamanında binmek istediğimde maalesef bu hata bağlı otobüs zamanında gelmiyor. Ortalama 45 dakika geç geliyorlar. Bu durum için gerekli yerlere şikâyet etmemize rağmen hala bu sorun çözülmedi. Sonuç olarak biz vatandaş olarak evlerimize ya da başka yere zamanında gidemediğimiz için mağduriyet yaşıyoruz” sözlerini kullandı.