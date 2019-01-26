Eryaman Stadyumu’na Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin paylaştığı ve Cumhuriyetin ilk stadı 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması ile birlikte hız verilmişti.

2018-2019 sezonunun ilk yarısında Ankaragücü Beşiktaş maçı ile açılması beklenen Eryaman Stadı beklenen tarihte bir türlü açılamadı. Stadın zamanında açılmaması Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarlarından büyük tepki almıştı.

Ankara’nın köklü iki kulübünün yaşadığı problemlere son verecek olan stadı ve o stat da yeni tarihler yazacak olan başkent ekiplerini yakından tanıyalım.

19 Mayıs Stadyumu

1936 yılında Atatürk, mimari bir yarışma sonucunda Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nu yaptırmıştı. 1936 yılından itibaren birçok ulusal bayramında kutlandığı stadyum Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin tarihine de tanıklık etmişti. Güvenli olmadığı düşünülen stadyum yıkılarak yerini geçici bir süreliğine Eryaman Stadyumuna bırakacak.

Köklü iki takım Ankaragücü ve Gençlerbirliği

Ankaragücü 6 yıl aradan sonra çıktığı süperliğin ilk yarısında stadyum sıkıntısı yaşadı

2011-2012 sezonunda Türkiye’nin en üst liginden düşen Ankaragücü bir sonraki sezonda bir alt lige daha düşerek bu ligde yeniden dirilmek üzere çalışmalarını bıkmadan usanmadan sürdürdü.

2016-2017 sezonunda PTT birinci lige şampiyon olarak yükselen Ankaragücü taraftarının da desteğini arkasına alarak 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor ile beraber süper lige 6 yıl aradan sonra dönüş yaptı.

Yeni sezonun ilk yarısında birçok sıkıntı ile karşılaşan başkent ekibi iç saha maçlarını Osmanlı Stadı’nın zeminin maç yapmaya elverişsiz olmasından dolayı çok kez Kayseri ve Afyon’da oynamak zorunda kaldı.

İlhan Cavcav Sezonunda Gençlerbirliği Düşmüştü

Cumhuriyet ile yaşıt olan Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Merhum eski başkanı İlhan Cavcav’ın adı verilen 2017-18 sezonunda Spor Toto Süper Ligden düştü. Gençlerbirliği aralıksız olarak 29 yıl boyunca Türkiye’nin en üst düzey liginde boy göstermişti.

Gençlerbirliği Rekor Kırdı

Bir alt lige düşen Gençlerbirliği PTT 1. Ligde 8 maçında 8 galibiyet alarak kırılması zor bir rekor elde etti. Ankaragücü gibi Gençlerbirliği’de yeni sezonun ilk yarısında 3 takımın iç saha maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı’nın zemininden dolayı başka şehirlerde iç saha maçlarını oynamak zorunda kalmıştı.

Beklenen Stadyum Alanyaspor Maçı İle Açılacak

UEFA’dan istenen standartlara uygun bir şekilde yapılan Eryaman Stadı’nın hizmete açılacağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Süper Lig’de 19. haftada oynanacak Ankaragücü A. Alanyaspor maçı ile hizmete açılacak, yeni tesisisin Ankara’ya, kulüplere hayırlı olmasını diliyorum” diyerek duyurmuştu.

Eryaman Stadı hakkında

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği arazinin üzerine özel bir şirket tarafından yapılan stat yaklaşık olarak 80 milyon liraya mal oldu. Başkentte üst liglerde bulunan Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor tarafından kullanılması bekleniyor. 22 bin kapasiteli olan stadın zemininde Beşiktaş’ın Vodafone Park’ından aşina olduğumuz hibrit çim kullanıldı ve Eryaman Stadı’nın zemini alttan ısıtmalı olacak şekilde dizayn edildi. Eryaman Stadı’nda 48 kişinin aynı anda çalışabildiği bir basın alanı, basın toplantı odası, foto muhabirleri çalışma odası, 6 adet röportaj alanı ve radyo stüdyosu bulunuyor.

Eryaman Stadı’nın koltuklarının bir kısmı sarı lacivert bir kısmı da Gençlerbirliği’ni sembolize eden kırmızı siyah renkleri ile döşendi. Dört kattan oluşan stadyumda 734 araçlık otopark, 51 loca ve 48 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.

Stada Ulaşımda Taraftarlar Sorun Yaşamayacak

Metro ve diğer ulaşım araçları ile Eryaman Stadına ulaşımın rahat sağlanması için belediye ve bakanlık yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi bir konumda bulunan Eryaman Stadı’na metro ile ulaşmak oldukça basit.

Bayen Münih’in stadı Allianz Arena ile benzerlik gösteren stat Allianz Arena’nın biraz küçüğü. Seyir imkanı çok iyi olan stadın tribünleri sahaya hakim ve saha zeminine çok yakın Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarı bu statta rakip takıma tezahüratları ile büyük baskı oluşturacak.