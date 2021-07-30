ERÜ İletişim Fakültesi’nden DHA’ya ödül

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri yarışmasında, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Olcay Düzgün, ‘Fotoğraf’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

ERÜ İletişim Fakültesi, medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek amacıyla Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri ‘Şehir ve Medya- Kadın 2020’ yarışması düzenledi. Erciyes Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, yazılı medya kategorisinde ‘araştırma- inceleme’, ‘söyleşi’ ve ‘fotoğraf’, görsel işitsel medya kategorisinde ise ‘haber programı’ ve ‘kültür- sanat programı’ dalında yarışmayı kazananlara ödülleri verildi. Yarışmada DHA muhabiri Olcay Düzgün, ‘Emekli olduğu hastanede, koronavirüse yakalanan annesine refakat ediyor’ konulu fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Düzgün’ün ödülünü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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