Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Valisi Vasip Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve bazı ilçe belediye başkanları, son Valiler Kararnamesi ile Ankara Valisi olarak atanan Vasip Şahin’i ziyaret etti. Vali Şahin, misafirlerini makamında ağırladı. Başkan Ertürk, Vali Şahin’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi. Vali Şahin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye başkanlarına teşekkür etti. Vali Şahin ziyaret sonrasında belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.