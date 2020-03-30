Fransa’nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, TRT Spor’da yayınlanan Sporcu Vizesi programında Fransa’ya transfer sürecini anlatırken yaşadığı espri dolu maceraları kahkahalarla anlattı.

Takım arkadaşı Umut Meraş’tan hızlı davranarak orman içinde bir ev kiraladığını söyleyen Ertuğrul, Timo Werner ‘e karşı Ümit Milli Takımı’nda sağ bek oynadığı maçta Alman oyuncunun hızı karşısında grip olduğunu da dile getirdi.

Yurt dışında spor hayatlarını sürdüren Türk sporcuların yaşadıkları ülke ve şehirdeki günlük yaşantılarını samimi bir format ile ekranlara taşıyan Siyamend Kaçmaz, bu hafta Fransa 2’nci Lig ekiplerinden Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy’a konuk oldu.

Dışardan bakıldığında sıradan bir ikinci lig takımı olduğunu düşünenlerin çok yanıldığını belirten Ersoy, “İlk geldiğimde ben burada stadyumda koltuklarda hangi takımın temsilcisi gelmiş maçı izlemiş diye bakayım istedim. Bildiğin Şampiyonlar Ligi. Sanki Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmışsın ve bütün takımın yöneticileri kuraya gelmiş gibi. Scout ekibi dolu. İşte burada o dönemi iyi geçirdiğin zaman burada sana fırsat kapıları mutlaka açılıyor” dedi.