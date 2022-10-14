Ertuğrul Başkan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hz. Muhammed’in (sav) Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle belediye tarafından hazırlanan özel programa tüm vatandaşları davet etti.

Pursaklar Belediyesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) doğumunun 1451.yılı münasebetiyle Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle hazırladığı ve manevi yönden dolu dolu geçecek olan programı ilçe halkıyla buluşturacak.

Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşları Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla 16 Ekim Pazar günü akşamı saat 20.00’da Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir ve tasavvufi müzik eşliğinde Mevlid-i Nebi Özel Programına davet etti.

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‘‘Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu özel programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir’’

Mevlid-i Nebi Özel Programına tüm ilçe halkını davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu da içerisinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası özelinde vatandaşlarımız için bir program düzenliyoruz. Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu özel programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir’’ dedi.