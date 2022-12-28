Ertuğrul Başkan’dan Günün Her Saati Pazar Denetimi

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların taze, hijyenik ve sağlıklı gıdaları ulaşımını sağlamak adına semt pazarlarındaki denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Pursaklar halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını gece gündüz titizlikle sürdüren Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekiplerince vatandaşların, daha sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmeleri için Yeni Modern Pazartesi Pazar alanındaki çalışmalar devam ederken, ilçe sakinlerinin geçici pazar alanında, taze ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, pazar yerlerinde yapılan uygulamalarda öncelikle tezgahlarda bulunan ürünlerin kalitesini, tazeliğini ve hijyenik olup olmadığını denetledi.

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‘‘Hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri bizim için büyük önem arz ediyor’’

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların sağlığı için büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri bizim için büyük önem arz ediyor. Pursaklar halkının sağlığını korumak adına pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya ve hijyenik gıdalara ulaşmalarını sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek’’ dedi.