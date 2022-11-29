Ertuğrul Başkan Gençlerle Ter Attı

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Mahallesine kazandırdıkları Basketbol Sahasında gençlerle buluşarak basketbol maçı yaptı.

Eğitimden kültüre, sanattan spora gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi tarafından her türlü teknik detayın düşünülerek hizmete açılan Basketbol Sahasında gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, rakipleri ile kıyasıya mücadelelere sahne olan basket maçı oynadı.

‘‘Gençlerimiz güzel günlerde kullansın’’

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En güzel hafta sonu aktivitelerin bir tanesinin de gençlerle basketbol oynamak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Yeşil alan sayısını günden güne artırırken spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla ilçemizde hizmete açtığımız Basketbol Sahasında gençlerimizle bir araya geldik. Parkımızı ve sahamızı yeni yaptık. Gençlerimiz güzel günlerde kullansın. Genç kardeşlerimizin farklı spor branşlarıyla tanışabilmeleri için nitelikli tesisler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kıran kırana geçen maçın ardından gençlerle bir süre sohbet eden Ertuğrul Başkan, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.