Gazeteciliğine, yaptığı haberlere hep gıpta etmişimdir. Güvenilir gazetecinin haber kaynakları da elbette çok olur, alınması güç haberleri, röportajları tereyağından kıl çeker gibi alır yayımlardı, hani ya gel de gıpta etme…? Rüzgarlı da Günaydın gazetesine gelişlerinde selamlaşırdık, “ne haberler var çakır’’ der hal hatır sorardı… Bundan 3-4 yıl önce can kardeşim Saygı “abi Ertuğrul bey abi, birşeyler soracakmış, senin telefonunu verdim’’ dedi. Haftada birkaç defa görüştük, Pursaklar ve Saray bölgesi arazi durumu ile ilgili soruları olmuştu. İstediği bilgileri ulaştırmıştım, çok da memnun olmuştu. Bir ağabeyimize yardımcı olmaktan da bende çok keyif almıştım… “İstanbul’a geldiğinde beni ara’’ demişti… Ertuğrul ağabeyin, vatanseverliği, Atatürkçülüğü bizlere her konuda örnek teşkil etmesi unutulmaz…

Allah mekanını cennet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…

Güle güle Ertuğrul ağabey… Orda adalet var…