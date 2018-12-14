Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.”