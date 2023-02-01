Ersoy: Bu sene turizm gelirinde Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık 

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılının 46,3 milyar dolar turizm geliriyle tamamlandığını belirterek, “Bütün bu rakamlara baktığınızda, hem toplam gelir hem kişi başı gecelik gelirde Cumhuriyet tarihi rekorlarını Türkiye kırmış oldu” dedi.

Ersoy, düzenlenen basın toplantısıyla 2022 yılı turizm değerlendirmesi ve 2028 yılı hedeflerini paylaştı. Bakan Ersoy, dünyada turizm sektörünün geçmiş yıllarda düşüşe geçtiğini belirterek, “Türkiye’ye baktığımızda ise olayın çok daha farklı geçtiğini görüyoruz. Son 20 yılı incelediğiniz zaman 2001 yılında 11,6 milyon ziyaretçi alan Türkiye, 2019’a gelindiğinde 51,8 milyon ziyaretçi almış oluyor. Yani dünya neredeyse iki kattan biraz fazla artış sağlarken, Türkiye 4,4 kat bir artış sağlıyor. Zaten 2019’a kadar gelişmeleri incelediğiniz zaman, Türkiye rakiplerinden dünyadaki diğer turizm ülkelerinden ve dünya ortalamasından çok daha iyi bir yükselme grafiği etkisinde karşılaşıyor. Pandemi sonrasında dünyada ziyaretçi sayısında yatay bir gidişat varken, Türkiye’de ‘V’ çıkışın, o gün başladığını görüyoruz. Yani 16 milyona kadar düşen ziyaretçi sayısının, çok hızlı bir çıkışla 2021’de 30 milyona geldiğini görüyoruz. Sonrasında ‘V’ çıkış devam edecek demiştik. 2022 verilerine göre, 51,4 milyon ziyaretçiyle Türkiye 2022 yılını tamamlamış oldu. Toplam gelirler olarak baktığımızda burada çok çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz. Bakın 2001’de Türkiye 10,1 milyar dolar turizm geliri elde etmiş. Daha sonra rekor yıl olan 2019’da 38,9 milyar dolar Türkiye turizmden gelir elde ediyor. 2022 yılını 46,3 milyar dolar turizm geliriyle tamamladık. Hem ziyaretçi sayılarından hem de kişi başı gecelik gelirlerde artışı paralel götürerek çok hızlı bir büyüme hedefiyle Türkiye Yüzyılı’nın ilk 5 yılına tekrar yola çıkmış oluyoruz. 2022’de 46,3 milyar dolar olan hedefimizi 2023’de 56 milyar dolara çıkaracağız. Yüzde 21’lik bir artış hedefliyoruz. Çok ciddi bir artışı bir sonraki sene daha yapacağız. Orada da 68 milyar dolara ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ERKEN REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sunumunda kişi başı gecelik gelire değinerek, “2012’de 75 dolar, 2013 ve 2014 yıllarında turizmin zirve yaptığı yıllarda 85 dolarlara kadar kişi başı gecelik gelire çıktık. Daha sonra terör olayları ve krizlerde aşağı doğru bir ivme görüyoruz. Bakın 2016 ve 2017 yılında, 64 dolar, 2018 yılında alının önlemler sonuçlarını göstermeye başlıyor. Ve 2018’de ilk etapta 67 dolar daha sonra 77 dolar. 2020’de maalesef pandemiyle nedeniyle, paralel çizgi çiziyoruz. 2021 itibariyle tekrar çıkış başlıyor ve 81 dolar. 2022 87 buçuk dolar kişi başı gecelik gelirle kapattık. Bütün bu rakamlara baktığınızda aslında hem toplam gelir olsun hem kişi başı gecelik gelir olsun, Cumhuriyet tarihi rekorlarını bu sene Türkiye kırmış oldu. Kişi başı gecelik gelirleri arttırmayı planlıyoruz. Nasıl hedefler koyduk. Önümüzdeki sene bu rakamı 95 dolara, sonraki sene 101, diğer sene 106 ve 2028’de 118 dolara çekmeyi hedefliyoruz. 2023 ile ilgili konuşmak gerekirse, Ocak ayında çok iyi gelişmeler oldu. Önümüzdeki aylara yapılan erken rezervasyonlar beklentilerimizin paralelinde ilerliyor. Gayet iyi rezervasyon geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösteriyor. Peki bu hedefleri koyduk. Hedeflere nasıl ulaşacağız? En önemli şey, en başından beri anlattığımız pazar çeşitliliği. Biliyorsunuz açıklamıştık.

Ne demiştik? Artık Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her yer hedef pazarımız. 2022’ye kadar ki mevcut stratejik pazarlarımız, çok kuvvetli konsantre olmaya devam edeceğiz. Buradaki sayıları arttırmaya devam edeceğiz. Neydi onlar? Birleşik Krallık, İngiltere, İrlanda, Batı Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Doğu Avrupa ülkeleri. 2018- 2023 sunumunda özellikle vurgulamıştık ki, bunun sonuçlarını aldık. Rusya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan. Bunlar bizim doğal ve klasik pazarlarımız. Bunlara da konsantrasyonumuz devam edecek. Ama ürün çeşitlemesi portföyü, yeni odak pazarlar oluşturduk. Bu dönemde bu pazarlarda çok büyük gelişme göreceksiniz” diye konuştu.