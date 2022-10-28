Ersin Tatar: Rum Kesimi’nin tanınırlığını artırmaya yönelik oyunlar oynanıyor

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin dünyada tanınırlığını artırmak ve ekonomisinin güçlenmesine yönelik uluslararası oyunlar oynanıyor. Bu oyun, Kıbrıs Türklerine karşı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nedir. Bu kesin ve nettir’ dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Mavi Vatan Özelinde Kıbrıs’ adlı konferansta üniversite öğrencileriyle buluştu. Tatar, salondaki Kıbrıs gazilerine teşekkür etti.

Geçmiş yıllarda Kıbrıs konusunda Türkiye’de akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve gençlerin ‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak’ sloganıyla milli ruhun yerleşmesinde büyük hizmet verdiğini anlatan Tatar, “Türkiye için bu denli önemli bir ada. Ben hayatım boyunca Kıbrıs’ın Türkiye için önemli bir ada olduğunu, Türkiye’ye sadece 40 mil uzaklıkta olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını, tarihten gelen hakkı ve hukukunun olduğunu, Ege adalarında, Girit ve Rodos adalarında oynanan oyunlardan sonra Kıbrıs’ın alenen bir oyuna gelmeyeceğini her seferinde söyledim” diye konuştu.

‘MÜZAKERE MASASINDA OYALAMAYI AMAÇLIYORLAR’

Cumhurbaşkanlığı döneminde yeni bir siyaseti temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

“Türk askerinin adadan çekilmesiyle ve zaman içerisinde Kıbrıs’ın tekrar Yunan adası olması noktasına getirmeye, yani bizleri 1974 öncesine kadar götürecek sürece sürüklemek için baskı, müzakere masasında oyalamayı amaçlıyorlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin dünyada tanınırlığını artırmak ve ekonomisinin güçlenmesine yönelik uluslararası oyunlar oynanıyor. Bu oyun Kıbrıs Türklerine karşı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nedir. Bu kesin ve nettir. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle Kıbrıs’ta yeni siyaset egemen, eşitlik temelinde olacak. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki egemen devletin iş birliği olacak. Kıbrıs’ın kuzeyde bir Türk devletinin ilelebet yaşayacağının bir mesajıdır. Yeni politika budur. Dolayısıyla bundan geri dönüş yoktur. Kıbrıs’ta bir anlaşmayla da kuzeydeki Türk devleti kabul edilebilir, tanınabilir ama tanınma ne zaman olabilir bilemeyiz. Bizim devletimiz daha da kökleşmektedir, kabul görmektedir.”

‘KKTC, DOĞU AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI’

Son dönemde Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs meselesinin önem kazandığını ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

“Taşlar yerinden oynamıştır. Yeni yeni birtakım siyasetler gelişmektedir. Bütün bu dengeler içerisinde bir tarafta Rusya, Çin, bir tarafta Amerika, Avrupa Birliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki statüsünün korunması ve mavi vatandaki bizlerin haklarının, hukuklarının korunması için ulusal güvenliğimizin sürdürülmesi anlamında KKTC’nin gerçekten statüsü yükseldi. KKTC Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı. Milli dava olan Kıbrıs meselesi çok daha önemli pozisyona gelmiştir. Bu siyasetin kalıcı ve doğru siyaset olduğunu haykırışla bütün dünyaya anlatmak ve kabul ettirmek mili bir görev ve vatan borcudur.” (DHA)

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