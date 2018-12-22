Erol Bulut, “Fenerbahçe’den teklif almadım. Fenerbahçe’nin davranışı onların da beklemediği bir davranış oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de amaçlarım var fakat ilk amacım Malatyaspor ile başarıya ulaşmak” dedi.

Erol Bulut, Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl’ün sorularına cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının bitimine tek maç kala ikinci sırada olmalarını değerlendiren Erol Bulut, “Tüm maçlara minimum bir puan için çıkıyoruz. Kompakt ve saldırgan oyunumuz bizim artımız. Ligi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz. Hazırlık kampını 13 kişiyle yaptık. Şampiyonluk amacı koyarsak oyuncularımı yanlış yönlendirmiş olurum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’ndaki performanslarına değinen Bulut, gidebildiklere yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Abdullah Avcı ile oyun anlayışlarının birbirine çok benzediğini vurgulayan genç çalıştırıcı, “Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyorum, bana inanıp sorumluluk verdi” dedi.

“GUILHERME’Yİ GEÇEN SEZON İSTEDİM”

Takımın önemli isimlerinden Guilherme’nin Süper Lig’de en çok beğenmiş olduğu oyuncu olduğunu söyleyen Erol Bulut, Guilherme’yi geçen sezon istediğini belirterek, “Geçen sezon devre arasında almak istedim. Maalesef gerçekleşmedi, Benevento’ya gitti. devre arası transferinin zor olduğu buradan da belli. Guilherme çok önemli bir futbolcu. Sağ açık ve forvet ardı oynayabiliyor. Başkan, kıymetini biliyor. 26-27 yaşında. Alınması gereken futbolcu. Hala yüzde yüz oynamıyor. 1.5 milyon Euro, Malatyaspor için küçük bir sayı da değil” diye konuştu.

“ALMANYA’DA DA YABANCI SERBEST FAKAT ONLAR BAŞARILI”

Yabancı sınırına ait yorum yapan Bulut, “Sadece kendini geliştirmesi gereken çok teknik yönetmen var. İyi adlar var fakat bazı hocalarımız aynı yerde kalıyorlar. Başarısızlıkta teknik yönetmenler saf olarak ilk amaç oluyor. Transferleri siz yapmasanız bile amaç haline geliyorsunuz. Her sene hoca değiştirirseniz kulüplerdeki altyapı ve sistem oturmaz. Bu yabancı oyunculardan kaynaklanmıyor. Almanya’da da yabancı serbest fakat onlar başarılı” ifadelerini kullandı.

“BAZI FUTBOLCULAR İLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ”

Devre arasındaki aktarma politikalarına ait konuşan Erol Bulut, “Yeni gelen oyuncu çabucak ilk 11’de yer alacak algısı oluşmasın. yarışı artıramazsanız, istediğiniz performansı alamayabiliyorsunuz. Kulübede oturacak kişi sonradan çok iş yapabilir. devre arasında bazı futbolcular ile yollarımızı ayıracağız. Türkiye’deki yabancı sayısını biliyoruz. Bütçemize göre bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ve onların yerine daha kaliteli adlar alacağız” dedi.

“TEKLİF GELEN ÇOK FUTBOLCUMUZ VAR”

Sadık Çiftpınar’a gelen tekliflere ait gelen bir soruya Bulut, “Teklif gelen birçok futbolcumuz var. Sadık müthiş bir çıkış yaptı. Grafiği yukarıya doğru devam ediyor. Sadık sert, ikili mücadeleye çıkan ve şimdi topu oyuna daha iyi sokan bir oyuncu. yalnızca Sadık değil, takımın geneline baktığımız zaman 1’inci ligden gelip oynayan pek çok futbolcu var. Yerine istediğim adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık’ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. diğer takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. bütün oyuncularımın amaca odaklanmasını istiyorum” cevabını verdi.

“TÜRKİYE’DEN TEKLİF GELİRSE YAZI TURA ATACAĞIM”

Fenerbahçe’den teklif alıp almadığı sorusuna, “Almadım” cevabını veren Bulut, şu şekilde konuştu: “Fenerbahçe’nin davranışı onların da beklemediği bir davranış oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de amaçlarım var fakat ilk amacım Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. amaçlarımdan biri Bundesliga’da çalışmak. Almanya ve Türkiye’den teklif gelirse yazı tura atacağım. (Gülerek)”

“SADIK MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ”

Sadık’ın milli takıma seçilmemesi ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, “Kimi çağırıp çağırmayacağına Mircea Lucescu karar verecek. Sadık’ın geçen yıldan beri yükselen bir performansı var. Milli takımda bir maçı hak ettiğini düşünüyorum. Melih Demiral çok iyi bir performans gösterdi. O A Milli Takım’a çağrıldıysa Sadık’ın bunu daha önce hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

“VAR DAHA ADALETLİ”

VAR sistemiyle alakalı düşüncelerini aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı: “VAR sisteminin gelişi, geçmişte yapılan hatalardan dolayı. VAR’da doğru karar verebilme talihiniz var. Bence daha adaletli. Anadolu kulüplerine büyük çıkarı oluyor. Bize Göztepe maçında yaradığı gibi diğer ekiplerne da yarıyor. Büyük ekiplerle Anadolu ekipleri arasındaki makas daraldı. Herkes birbirine kafa tutabiliyor. Son sıradaki takım ilk sıradaki takımdan puan alabiliyor. kaide ne? Oyun durduktan sonra bakılıyor. Bundesliga’da Mainz – Freiburg maçında devre arasında hepimiz içeri girdi ve hakem hemen sonra bakıp penaltıyı verdi ve futbolcuları yeniden çağırdı. Bizim ülkemizde olsa siz düşünün.”

“ŞEHİRDE GEZEN, KAFEDE OTURUP ÇAY İÇEN BİRİSİYİM”

Stada az kişi gelmesinden yakınan Erol Bulut, “Stadımıza 5-6 bin kişi geliyor. Benim gözümde 15-20 bin kişi olmalı. Ben gittiğim yere acele ahenk sağlayabiliyorum. Ben daima kentte gezen ve dolaşan, kafede oturup çay içen biriyim ve insanlarla iç içe oluyoruz. O sıcaklığı hissediyoruz” açıklamasını yaptı.

“BİRÇOK TAKIMDAN TEKLİF ALDIM”

Sezon başında birçok takımdan teklif aldığını dile getiren Bulut, “Sadece Antalyaspor’dan değil, birkaç kulüpten menajer vasıtasıyla teklif aldım. Başarılı olduğunuz zaman bu şekilde teklifler gelebiliyor. İyi giden bir sistemi sebep bozayım” diyerek sözlerini noktaladı.