Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25’inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kendi sahalarında Başakşehir’e 2-0’lık skorla mağlup oldukları maçın kırılma noktasının verilen penaltı olduğunu söyledi.

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada topladığı 34 puanla 6’ncı sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığı bulunan Bifouma ve Rahman takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Sivasspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, bu hafta itibariyle galip gelmeye başlamak istediklerini, Sivasspor maçında da iyi oynayıp, maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“İkinci yarıya güzel bir galibiyetle başladık. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında gelen çok sayıda sakatlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşadık. Lidere karşı oynadık. Bizim adımıza iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi başladık, istediğimiz doğrultuda her şey gidiyordu ama verilen bir penaltı var, bence olmayan bir penaltı. Penaltıdan sonra kafamızdaki plan gerçekleşmedi. Sonuçta 1-0 geriye düştük. İkinci yarıda biraz daha ofansif oynamaya çalıştık, ikinci golü yemiş olduk. Başakşehir’e, iyi pas yapan bir takıma karşı 2-0 geriye düştüğünüzde, yakaladığınız pozisyonları da değerlendiremediğiniz zaman doğal olarak mağlup oluyorsunuz. Kırılma noktası verilen penaltıydı.”

“İKİ TAKIM İÇİNDE ZOR OLACAK”

İçinde bulundukları süreçten çıkmak istediklerini dile getiren Bulut, “Kadromuz belli, 6-7 sakat oyuncumuz var. Radikal karar alınacak bir şey yok. Sonuçta bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Sakat ve oynayan oyuncularımız belli. Bazı futbolcularımızda performans düşüklüğü oldu, oluyor. Bu, futbolda normal ama bu süreçten yine hep birlikte çıkacağız. En iyi dönem de şimdiki dönem oynayacağımız Sivasspor maçının doğru bir maç olduğunu düşünüyorum. O maça iyi hazırlanıyoruz. Onlar da bizim gibi üst üste üç mağlubiyet aldılar, iki takım içinde zor olacak. İki takımda kazanmak isteyecek ama inşallah kazanan taraf biz olacağız. Kamara, pazartesi günü antrenmanlara başladı. Test edildi, antrenmanlara devam ediyor. Fizik ve kondisyon olarak tam maçları çıkaracak seviyede değil, maç gününe kadar durumuna bakacağız. Robin aramıza katıldı. Rizespor maçında diz kapağı çıkmıştı, aramıza katıldı. Bifouma ve Mina’nın sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam ediyor, aramıza katılmaları zaman alacak. Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra döndüler ama kontrol amaçlı, 1-2 gün fizyoterapist eşliğinde çalışacaklar. Yavaş yavaş sakat olan oyuncularımız dönecek. Milli maç arasında sonra tamamen takımın hepsi bir arada olduğunda, daha iyi bir gidişat olacağını düşünüyorum. Ama biz onu beklemeyeceğiz, bu hafta itibariyle galip gelmeye başlamak istiyoruz. Sivasspor maçında iyi oynayıp, maçı kazanarak yolumuza o şekilde devam etmeliyiz. Ligde 29 puanla üçüncü sırada olduğumuzda bu konuyu dile getirdim. Gerçek hedefimiz, ‘ikinci yarının ilk 7-8 haftası geçtikten sonra daha net ortaya çıkmış olacak’ dedim. Şu an altıncı sıradayız, durumumuz hiçte kötü değil. Kupada yarı finaldeyiz. İki kulvarda yarışıyoruz. Bu futbolcu grubu üç günde bir maç uzun zamandır hiç oynamamış durumda. Bu ilk kez önlerine çıkan bir tablo. Tabii ki kolay değil. Üzerine tabii sakatlıklarda geldiğinde zorlanıyorsunuz ama her şeye rağmen bu takım kupada yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp, kupayı Malatya’ya getirmek. Ligde de ilk altının içerisinde olduğumuzdan dolayı iyi işler yaptığımız ortada. İnşallah sezon sonunda da ilk altının içerisinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.