Erol Bilecik: Hiçbir zaman geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz

“Mehmet Sağlam, tweetlerle en ufak bir alakası olmadığını açıkladı”

“Bir gri pozisyon varsa hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerekirmiş gibi bir alışkanlık içine girmiş vaziyetteler”

“Bilgisizliği kapatmak mümkün ama bunun için de samimi olarak uğraşmak gerek”

“TFF’den, PFDK’dan baskı altında kalmadan futbolun adaletini kurallarla yönetmeye devam etmeleri”

“Fenerbahçe başarıları elde ederken, mücadeleyi verirken bütün gücünü bir olmaktan, bütün olmaktan, camia ile bu anlamda beraber hareket etmekten almıştır”

“Güzel hikayenin sonunu yakalamak için başka hiçbir çaresi yok”

“Etrafta tek korku var; güçlü Fenerbahçe’nin olmasının engellenmesi. Tek amaç bu anlamda Fenerbahçe’yi düşürmek, ayağını tökezletmek”

Selahatin Baki: Futbolun emektarları, profesyonelleri, medya mensupları Fenerbahçe’nin hakkaniyetinin etrafında birleşince bu algıları bu sefer işe yaramamış oldu

“Tüm bu algılara rağmen Fenerbahçe bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama her hafta bütün algılar ve tüm negatif PR’lar bizim etrafımızda döndürülmeye çalışılıyor”

“Bütün camianın özlediği ve takdirini kazanan bir tempo yakaladık. Sezonu erken açıp erken form tutan takımlarda olduğu gibi iniş çıkışlar yaşadık”

“Negatif Fenerbahçe PR’ı yapıp, negatif Fenerbahçe haberi yapıp bu ülkede kariyer yapalar, bu ülkede ekmek kazananlar var”

İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik ile Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Erol Bilecik ile Selahattin Baki’nin açıklamaları şu şekilde;

EROL BİLECİK: KIRILMA ANLARINDA KENETLENMENİN DAHA FAZLA ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ KAVRAMAMIZ GEREKİYOR. HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Erol Bilecik, “Dün kamuoyunun da keyifle tanık olduğu gibi çok güzel bir galibiyet aldık ama bir hayli zorluydu. Hem dünkü galibiyet, hem Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasını da dahil ettiğiniz zaman üst üste üçüncü galibiyeti alan keyifli bir camiayız. Tekrardan keyifli bir hava yakalamaya çalıştığımızı tekrardan buradan memnuniyetle vurguluyorum. Hemen hemen her kulvarda mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Avrupa Ligi’ne baktığımız zaman grubumuzu lider tamamladık. Türkiye Kupası’nda bugün sevgili Selahattin’in keyifli bir kura çekimiyle beraber çeyrek finalde Yukatel Kayserispor’la yolumuza devam ediyoruz. İnşallah orada da mutlu sona ulaşmak nasip olur. Ligde de zirve yarışını sonuna kadar sürdürüyoruz ve hemen hemen en güçlü adayların başında geliyoruz. 3 kulvarın üçünde de rekabetin içerisindeyiz. Tabii şu da bir gerçek; Dünya Kupası dönüşünde inişli çıkışlı bir yapının adeta iniş yaşadığımız bir sürecini geçirdik. Her zaman söylüyoruz bu futbolun hatta bütün spor camiasının yapısının içinde olan bir şey. Özellikle futbolda sezon uzun, 10 aylık maratondan bahsediyoruz. Elbette inişler de olacak, çıkışlar da. Tüm sezon boyunca sürekli çıkmanız, sürekli iniş de yapamayacağınız gibi bu da hayatın bir gerçeği. Kısa bir düşüş yaşadık bu da son derece olumlu bir ivme almış vaziyetteyiz. Emin olun çok daha iyi olacağız. İstisnasız bütün sezona baktığınız zaman her branşta kupalara talibiz. Bu zaten Fenerbahçe’nin DNA’sında olan bir şey. Sonuna kadar mücadelesini verir, her yolda aşağı yukarı ilerlemeye devam ediyoruz. Futbola baktığımız zaman önümüzde 17 değerli hafta var. Son ana kadar mücadelenin tam göbeğinde, merkezinde olacağız. Camia olarak da kenetlenip mutlaka bu ligin kalanında şampiyonluk özlemimizi gidermek üzere, hikayenin güzel olması için mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini ve değerini kavramamız gerekiyor. Hiçbir zaman geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz. Önemli bir kırılmayı, küçük bir kırılmayı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu vesile ile tekrardan takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ve diğer maçlar dâhil güzel sonuçlarla buluşup, yolumuza dimdik devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz bazen bizim söylediklerimizi başka kulüpler de daha sonradan sanki ilk kez söylüyormuşçasına kendileri tekrarlamaya başlıyorlar. Biz tamamen futbolu sadece futbol sahasında, oyun sahasında yapmayı hedefleyen bir kulübüz. Ama görüyoruz ki özellikle futbol sadece sahada değil, sahanın dışındaki neredeyse bütün mecralarda oynanmaya devam ediyor. Bu konuda gerçekten özellikle algı yaratma biçimiyle, tamamen algı yönetim marifetiyle bambaşka noktalara çekiliyor. İşin bu tarafı işin kötü tarafı, üzücü tarafı. Hiç profesyonel olmayan tarafı. Hakem hataları sonucuna bakıldığı zaman özellikle son yıllarda en fazla puan kaybı yaşaya, en fazla mağdur olan kulüplerin başında neredeyse açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar hemen nedense bize çıkıyor. Saha içinde aman nasıl sindirelim sanki bu takımı şeklinde devam eden birçok operasyonu da bugüne kadar yaşamış bir kulübüz, maalesef. Yani birçok noktada fahiş hakem hataları olmasına rağmen Allah’tan maçın galibi biz olduğumuz için bunlar pek gündeme gelmiyor. Böyle baktığımız zaman Sevgili Selahattin de (Baki) dünkü maçla ilgili gerekli, tespitlerini birazdan bizimle paylaşacak. Ama bakınız özellikle de ikinci golümüzün öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı var ki düşünün VAR tekrardan bu haksızlığın önüne geçmeseydi muazzam şekilde gönüllere, vicdanlara dokunan bir haksızlık olacaktı. İşin bu tarafından baktığınız zaman geldiğimiz noktada özellikle rekabetin zaman zaman bütün sınırları zorlayan, manipülasyonun yüksek seviyesini ortaya koyan birçok örnek görüyoruz. Bu anlamda yakın bir zaman diliminde sözde söylemlerle Fenerbahçe formasıyla kararlar veren bir PFDK söylemini hep beraber işittik. Ama ne acıdır ki neredeyse sezon başından bu yana baktığımız zaman en fazla cezayı da Fenerbahçe yemiş.”

“MEHMET SAĞLAM, TWEETLERLE EN UFAK BİR ALAKASI OLMADIĞINI AÇIKLADI”

“Bütün kamuoyunun, bizi izleyen Türkiye’nin, ülkenin gerçek anlamda gönül rahatlığıyla bakmasını istiyorum. Toplamda 28 kez 1.652.500 Türk Lirası ceza yiyen, bu anlamda toplamdaki en büyük cezayı yiyen Fenerbahçe ama bu cezayı bize bu anlamda tebliğ eden PFDK başkanının Fenerbahçe forması meselemiz var. Bu nasıl bir kelamdır? Alt toplamlara bakmadan, genel resme bakmadan, genel çerçeveyi görmeden bu sadece saha dışındaki algı yönetimi dediğimiz hadise, bundan başka bir şey değil. Ama her zaman söylediği gibi de gerçeklerin gün ışığına çıkma gibi keyifli bir huyu var ve gerçekler bu anlamda ortaya çıkıyor. Aynı zamanda PFDK başkanının sosyal medyada birçok tweetleri varmış, sanki Fenerbahçe’yi desteklermiş gibisinden yine bir Fenerbahçeli olma algısı yapıldı. Bir ceza meselesi var bir de kişiye özel yapılan bir uygulamadan bahsediyoruz. Sayın Mehmet Sağlam’ın sanki kendi tweet hesabından bu tip tweetleri paylaşmış, bu tip sosyal medya hesaplarını kullanmışçasına sürekli köpürtülen bir mesele oldu. Oysa Sayın Mehmet Sağlam, sonrasında gerçek anlamda kullanmış olduğu Twitter hesabının 2013 yılından beri kullandığını ve bunun, böyle bir hesabın, tweetlerle en ufak bir alakası olmadığını açıkladı. Ama bu algıyı yapanlar bunu nedense görmezden geldiler. Daha çok bence işin vicdanlara dokunan noktası o. Yani hem ceza tablosu hem de PFDK başkanının üzerinde yapılan algıların tamamına bakıldığı zaman bunlar hakikaten çok acı verici şeyler. Hal böyleyken puan kayıpları ortada, kırmızı kart sayılarına bakıldığı zaman en fazla kırmızı kartı gören de maalesef 5 kırmızı kartla Fenerbahçe olmuş vaziyette. Hatta son haftalarda biliyorsunuz ki aşağı yukarı neredeyse 11 kişi ile bitirdiğimiz zaman mutlu olur gibi bir pozisyonumuz oldu. Bunların hepsine bakıldığı zaman futbolu gelin saha içinde oynayalım, saha dışında zorlamayalım. Burada en büyük iş, en büyük sorumluluk kulüp yöneticilerine düşüyor. Böyle baktığımız zaman bizim her zamanki düsturumuz gördüğümüz, bildiğimiz her noktayı bu anlamda samimi ve vicdanlı bir şekilde, vicdanlara hitap eden şekilde paylaşmak ve bundan kati süratle başka yollara sapma yapmamak gerekir. Buradan da özellikle Galatasaray camiasına seslenmek isterim. İzin verirseniz altlarını çizere devam etmek istiyorum. Tabii bunlar örnek manzumesinden seçilmiş olan aşağı yukarı 5-6 tane mesaj, önemli anekdotlar, önemli tespitler.

19 Ekim 2022,

‘MHK Başkan Yardımcısı olan Murat Ilgaz’ın görevden alınmasını istiyoruz. Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre Üyesi’ dediler.

Gerçek anlamda akıllara zarar diyebileceğimiz bir nokta. Belki ilk değil ama benim gördüğüm noktada çok ilke yakın bir hadise. Bir kurulun başkan yardımcısı dahil hedef alındı! Bu nasıl bir cesaret? Bu nasıl bir nokta? Çünkü ortaya çıktı ki en ufak bir alakası yok. Sayın Murat Ilgaz’ın ne Fenerbahçelilikle bir alakası var ne de bizim kongre üyesi olmakla… Tıpkı aynen geçen yıl olduğu gibi ki bütün kamuoyu da hatırlayacaktır, ‘hakem, Fenerbahçeli şirketlerde çalışıyor’ algısında olduğu gibi. Yani uzaktan yakından alakası olmayan şeyler.

20 Ekim 2022

‘Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta Galatasaray TV’den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız’ yine dediler.

Bakınız, üzerinden parmak hesabı yaptığımız tam 96 gün geçmiş. Nerede bu yayın? Zaman zaman biz de bunları gündeme getiriyoruz. Ama ne bu yayın var ne de ortada, ekranlarda dönen herhangi bir görüntü var. Burada da sözünüzün arkasında olmak gerekir diye düşünüyorum.

23 Ekim 2022

‘Bu ligi bitirtmeyiz’ dediler. Ama daha bir ay geçmeden 12 Kasım 2022’de ‘Şovumuz devam edecek’ denen bir cümle izledik.

12 Kasım 2022

‘Şovumuz devam edecek’ denen bir cümle duyduk. ‘Lig bitmiyor’, arkasından da ‘şov devam ediyor’ … Aralarından 30 gün bile geçmemiş. Ne değişti? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

29 Aralık 2022

‘Ofsaytımsı’ tanımının yaşandığı karşılaşma ile futbol kamuoyunda muazzam bir infial yaşandı. Bu da hafızalardan kolay silinecek ve ortadan kaybolacak bir nokta değil.

20 Ocak 2023

Malum zaten. ‘PFDK Başkanının cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor’ dediler. Az önce uzun uzun anlattığımız gibi bu da gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan noktaya çıktı.

Trol hesapların tekrardan Sayın Mehmet Sağlam’a dönük olarak göndermiş olduğu, onun gerçek sosyal medya hesabıyla alakası olmayan yayınlarını bir kez daha görmüş oluyorsunuz.

“BİR GRİ POZİSYON VARSA HEP FENERBAHÇE ALEYHİNE SONUÇLANMASI GEREKİRMİŞ GİBİ BİR ALIŞKANLIK İÇİNE GİRMİŞ VAZİYETTELER”

“Sevgili camiamız, bizleri izleyen değerli insanlar. Bunlar kendilerine yakın gördüklerini görmezden gelme üstadı olmuş vaziyetteler. Bunların hepsini geri plana atmayı iyi beceriyorlar. İşlerine gelmeyeni de hedefe koyuyorlar. Böyle bir yönetim tarzı olmamalı. Bunlar Türk futbol standartlarını, marka değerini bertaraf eden şeyler. Ama şu an görülüyor ki istedikleri gibi at da koşturamadıkları kesin ve malum. Geçmişten de gelen bir alışkanlık olmuş. Bir gri pozisyon varsa hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerekirmiş gibi bir alışkanlık içine girmiş vaziyetteler. Yani eskiden hakemler üzerinde istedikleri etkiyi, baskıyı çok daha yüksek dozda yapmaya belki de alışmışlardı, şimdi ortada biraz daha dengeli bir gidişat olmaya başlayınca bu konularda feryat figan edip başka manipülasyonları yapar bir pozisyondalar. Sayın Başkanımızın Ali Koç’un da Kulüpler Birliği Başkanı oluşunu kullanıp bir algı yaratma meselesi de ekstradan son dönemlerde üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi.”

“BİLGİSİZLİĞİ KAPATMAK MÜMKÜN AMA BUNUN İÇİN DE SAMİMİ OLARAK UĞRAŞMAK GEREK”

“Buradan muhtelif basın mensuplarına, özellikle şu 5 arkadaşa seslenmek istiyorum. Ben şuna inanıyorum; Basın mensubu olmak -muhabirinden tüm seviyelerinde çalışan arkadaşlara kadar- çok önemli, çok değerli. Toplumun özellikle bilmediği, az bildiği, duymadığı noktaları paylaşan yapılar. O bakımdan gerçek anlamda bu yapıyı kıymetli kılan iki nokta var; Biri ilgi, diğeri bilgi. Bir basın mensubunun hem ilgisinin hem de bilgisinin düzgün ve doğru olması gerekir. Böyle baktığımız zaman bu arkadaşların özellikle ilgi konusunda, Galatasaray’a karşı ilgi konusunda en ufak bir sıkıntılarının olmadığını görüyorum ama bilgi konusunda eksiklikleri var. Ya bilerek ya da bilmeyerek. İkisinin de zaman zaman gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Bilgisizliği kapatmak mümkün ama bunun için de samimi olarak uğraşmak gerek. Böyle baktığımız zaman herkes bu isimleri fazlasıyla biliyorlar. Bu anlamda siz görevinizi daha dürüst, daha vicdanlı, yani akşam yatarken rahat ve vicdanlı şekilde uyumanız ve sabah da bu şekilde uyanmanız gerekir diye düşünüyorum.”

“TFF’DEN, PFDK’DAN BASKI ALTINDA KALMADAN FUTBOLUN ADALETİNİ KURALLARLA YÖNETMEYE DEVAM ETMELERİ”

“Az önce de söylediğimiz gibi futbolun sahada oynanmasını sağlayacak tüm kuralların, tüm yöntemlerin, adaletin hayata geçirilebileceği bir yapının hiç ödün vermeden, en ufak kaygıya yer vermeden TFF’nin ve PFDK’nın bunlara tamamıyla kesintisiz devam etmesini canı gönülden diliyorum. Tüm beklentimiz ve çağrımız bu. Ekranların manipülasyonu, sosyal medyanın manipülasyonu. Her zaman tek odak sürekli ‘Fenerbahçe aşağı düşsün, aşağı çekilsin, haksızca yarıştan koparılmaya yoğun bir baskı devam etsin.’ Bizim de TFF’den, PFDK’dan bu değerli kurumlardan tüm yöneticilerinin kesintisiz bir şekilde yollarına hiçbir baskı altında kalmadan futbolun adaletini, toplumun özellikle futboldan sağlamış olduğu huzuru bozmadan kurallarla yönetmeye devam etmeleri”

“FENERBAHÇE BAŞARILARI ELDE EDERKEN, MÜCADELEYİ VERİRKEN BÜTÜN GÜCÜNÜ BİR OLMAKTAN, BÜTÜN OLMAKTAN, CAMİA İLE BU ANLAMDA BERABER HAREKET ETMEKTEN ALMIŞTIR”

“Çok değerli camiamız, bizi izleyen çok değerli insanlarımız. Fenerbahçe bütün tarihi boyunca yani 116 yıllık bütün geçmişine bakıldığı zaman bugüne kadar elde etmiş olduğu her başarıyı, her noktayı tamamıyla sonuna kadar yüzde yüz mücadeleyle, alın teriyle kazanmış ve bugüne gelmiş olan bir kulüptür. Böylesine değeri çok yüksek, böylesine bizim ve bütün camia için kıymeti harbiyesi son derece yüksektir. Fenerbahçe bu başarıları elde ederken, bu mücadeleyi verirken bütün gücünü bir olmaktan, bütün olmaktan, camia ile bu anlamda beraber hareket etmekten almıştır. Bu olmadığı takdirde herhangi bir başarının emin olun dünyanın en iyi takımını kurun, dünyanın en iyi profesyonellerini getirin bu birlik ve bütünlük, beraber çalışan bir çark olmadıktan sonra hayata geçmesi gerçek anlamda hiçbir noktada mümkün değil.”

“GÜZEL HİKAYENİN SONUNU YAKALAMAK İÇİN BAŞKA HİÇBİR ÇARESİ YOK”

“İyi günde ve kötü günde beraber olmak bu işi ana anahtarıdır. Özellikle de bugünlerde, bu günleri kastediyorum. Değeri camiamızla, taraftarlarımızla şunu paylaşmak isterim; hemen bir ilk kırılganlık yaşandığında bu anlamda sipere kulübü, sipere oyuncularımızın konulması hakikaten son derece yanlış olan bire şey. Çünkü günün sonunda bakıldığı zaman burada değerli hocamız, çok değerli oyuncularımız, sporcularımız, futbolcularımız ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar, emin olun. Tabii ki inişler çıkışlar olacak, bunu hep söyledik ama böyle baktığımız zaman Fenerbahçe saha içinde olsun, saha dışında olsun çok ağır bir mücadele veriyor. Bu bir gerçek, değerli arkadaşlar. Eğer yanında sizler olmazsanız, Fenerbahçe camiası olmadığı takdirde el tamamen güçsüzleşmiş oluyor. Bir anlamda iki elin hiçbir sesi çıkmıyor. O bakımdan ben burada altını çizmek istiyorum. Değerli camia, değerli Fenerbahçeliler; Bu büyük resmi görmeniz gerekir. İyi günde, kötü günde, yazda kışta, yağmurda veyahutta her türlü güzel havada Fenerbahçe’nin, yönetimin tamamıyla arkasında durmanız gerekir. Her zaman desteklerinizi esirgememeniz gerekir ki, her zaman böyle olduğuna eminim ama bunu istikrarla hiçbir bu anlamda sürekli mani olmadan devam ettirmekte fayda var. Yanında bir olmak bütün olmak dediğim gibi güzel hikayenin sonunu yakalamak için başka hiçbir çaresi yok. Yaptığımız mücadelenin haddi, hesabı yok. Özellikle saha dışı mücadelelerde, özellikle yönetim kurulu bazında, yönetimdeki sevgili Başkan başta olmak üzere burada bizi istisnasız ve kesintisiz destek vermeniz gerekir. Her zaman yapacağını olumlu eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Onlar bize önemli ışık tutuyor. 116 yıllık şanlı tarihimizde yıllara bakıldığı zaman her zaman biz Yönetim Kurulu üyeleri yani gönüllü olan insanlar her zaman görevlerini yaparlar ve bir sonraki dönemdeki gelecek yeni arkadaşlara bayraklarını devrederler. O bakımdan gönüllülük hesabıyla yapılan tüm bu çok değerli çalışmalarda sizin her daim, her desteğinizin bizim için kıymeti harbiyesi son derece yüksek ve hiçbir emsali vs. söz konusu değil.”

“ETRAFTA TEK KORKU VAR; GÜÇLÜ FENERBAHÇE’NİN OLMASININ ENGELLENMESİ. TEK AMAÇ BU ANLAMDA FENERBAHÇE’Yİ DÜŞÜRMEK, AYAĞINI TÖKEZLETMEK”

“Bugün yayın boyunca anlattığımı nokta. Etrafta tek korku var. Bütün bu yapının içinde güçlü Fenerbahçe’nin olmasının engellenmesi. Tek amaç bu anlamda Fenerbahçe’yi düşürmek, ayağını tökezletmek. Buna izin vermeyeceğinize zaten kalben inanıyorum. Vermeyeceğiz, vermeyeceksiniz. Bir olalım, bütün olalım. Başta da söyledim. Bütün branşlarda bütün kupalara talibiz ama özellikle futbol tarafına baktığınız zaman her hafta, her maç kendi içerisinde inanılmaz derecede önem taşıyor. O bakımdan sosyal medya hesaplarında, gerçek yapılarda kuracağınız bütün iletişimlerde desteğinizi lütfen esirgemeyin. Buna fazlasıyla ihtiyaç var. Bu hikâyenin sonunun güzel olacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. En büyük Fenerbahçe.”

“Hocamızla Sayın Başkanımızın uyumu noktasında muazzam bir uyum olduğunu her zaman gözlerimizle şahit olmaktan, bu birlikteliği bu anlamda görmekten de duyduğumuz memnuniyeti tekrardan paylaşıyorum.”

SELAHATİN BAKİ: FUTBOLUN EMEKTARLARI, PROFESYONELLERİ, MEDYA MENSUPLARI FENERBAHÇE’NİN HAKKANİYETİNİN ETRAFINDA BİRLEŞİNCE BU ALGILARI BU SEFER İŞE YARAMAMIŞ OLDU

“Dün oynadığımız HangiKredi Ümraniyespor maçının kritik pozisyonlarıyla ilgili Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, “İnce ince bir kıyım vardı. Ama iki tane çok büyük dönüm noktasında tüm Türkiye’nin gözleri önünde gayet kalın kalın kıyılmaya çalışıldı Fenerbahçe’ye. Ama VAR’dan döndü, ne mutlu bize. Erol Bey’in de değindiği gibi Fenerbahçe’nin attığı ikinci golde ofsayttan golü iptal ettiler, VAR’dan döndü. Fenerbahçemiz tam yoluna devam ediyordu, tekrardan hem takım hem de Fenerbahçe taraftarı havasını tam yakalamışken hepinizin malumu hakemin gözleri önünde Batshuayi’ye yapılan bir faul vardı. Burada maçın durması ve Fenerbahçe lehine faul verilmesi gerekiyordu. Pozisyon devam ettirildi, Fenerbahçe golü yedi ve sahadaki hakem golü verdi. Golü yediğimiz dakika itibarıyla maçın sonucunu merkezinden etkileyecek bir pozisyon olmaktan da ziyade belki de sezonu etkileyecek. Çünkü Fenerbahçe camiası da bu tür düşüşlerde zaman zaman kırılgan yapıya giriyor. Bizi son derece derinden etkileyebilecek vahim bir hata VAR’dan dönmüş oldu. Dolayısıyla dünkü hakemin hem ince hem de bu iki çok önemli pozisyonda kalın kalın bizi doğraması maçtan hemen sonra bence bu da tarihe geçecek bir andır. Fenerbahçe’ye en uzak duran ‘anti Fenerbahçe’ söylemleriyle kariyer yapmış eski hakem yorumcuları, yeni hakem yorumcuları, eski futbolcular, gazeteciler… Hepsi Fenerbahçe’nin hakkının teslim edildiği çerçevesinde birleştiler. Fenerbahçe’nin hakkının teslim edilmesi şöyle çok önemliydi. İkinci yediğimiz golün gol olmadığını bilmelerine rağmen, bunun bir hata olduğunu bilmelerine rağmen sanki çölde su bulmuş gibi Fenerbahçemiz aleyhine her zamanki aynı güruh, aynı trol guruplar bir algı yaratmaya yeltendiler. Ancak ve ancak futbolun emektarları, profesyonelleri, medya mensupları Fenerbahçe’nin hakkaniyetinin etrafında birleşince bu algıları bu sefer işe yaramamış oldu.” değerlendirmesini yaptı.

“TÜM BU ALGILARA RAĞMEN FENERBAHÇE BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR. AMA HER HAFTA BÜTÜN ALGILAR VE TÜM NEGATİF PR’LAR BİZİM ETRAFIMIZDA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

“Hatırlarsanız Antalyaspor maçında da benzer bir algı yapılmaya çalışıldı. O maçta da hemen çürütülmüştü bu işin bilenleri tarafından. Gaziantep FK maçının uzatma dakikalarıyla ilgili gerçekten saçma sapan diyebileceğimiz polemiklere çekilmeye çalışıldık. Ancak Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Kamuoyunun da artık bu algılar dikkatinden kaçmıyor diye düşünüyorum. Bununla beraber nedense başka takımların aleyhine bir pozisyon ya da tartışmalı bir pozisyon olduğu zaman ya da lehine hiç ortaya çıkmayan, kafayı bizimle bozmuş bir rakibimizin yöneticisi dünkü maçımızdan sonra -bence burada göstermeyelim, taraftarı da tahrik etmeye gerek yok- son derece sportif ruhun dışında, Fenerbahçe’yi aşağılayıcı tweet atıp 5 dakika sonra demin izah ettiğim bu algılar çürüyünce tweeti silmek zorunda kaldı. İlgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyorum. Bu saatten sonra söyleyebileceğimiz tek bir şey var; tüm bu algılara rağmen Fenerbahçe bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama her hafta bütün algılar ve tüm negatif PR’lar bizim etrafımızda döndürülmeye çalışılıyor. Bu durumda Sayın Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere MHK, TFF ve federasyona bağlı tüm kurulları artık çok dikkatli olmaya davet ediyoruz bir kere daha Fenerbahçe camiası olarak.”

“BÜTÜN CAMİANIN ÖZLEDİĞİ VE TAKDİRİNİ KAZANAN BİR TEMPO YAKALADIK. SEZONU ERKEN AÇIP ERKEN FORM TUTAN TAKIMLARDA OLDUĞU GİBİ İNİŞ ÇIKIŞLAR YAŞADIK”

“Öncelikle sezon başının Dünya Kupası’na kadarki olan bölümünde daha önce de söylemiştim, bütün camianın özlediği ve takdirini kazanan bir tempo yakaladık. Dünya Kupası sonrası daha önce de bunun pek çok örneği yaşandı, sezonu erken açıp erken form tutan takımlarda olduğu gibi iniş çıkışlar yaşadık. Son zamanlarda oyun olarak değilse bile skor olarak hem ligde hem de kupada tekrar bir çıkış ivmesi yakaladık. Bununla beraber dünkü maç özelinde hakikaten tebriki hak ediyorlar, çünkü çalışan ve çalınmayan düdüklere rağmen futbol dışına çıkarılan atmosferde, son derece gerilen bir ortamda çok önemli bir 3 puan aldılar. Oradan da hem hocamızı hem de bütün futbolcularımızı, herkesi tebrik ediyorum.”

“NEGATİF FENERBAHÇE PR’I YAPIP, NEGATİF FENERBAHÇE HABERİ YAPIP BU ÜLKEDE KARİYER YAPALAR, BU ÜLKEDE EKMEK KAZANANLAR VAR”

“Son iki gündür köpürtülen bir haber var. Teknik Direktörümüz Sayın Jesus ve Başkanımız Sayın Ali Koç ile aralarında problem olduğuna dair. Ben hem Sayın Başkanla hem de Sayın Jorge Jesus’la açık ara en çok mesai yapan, en çok vakit harcayan yönetici olarak şunu söyleyebilirim: bırakın Fenerbahçe Teknik Direktörü olduktan beri ilk görüşmeden bugüne ilişkileri gerçekten çok iyi bir seviyede. Gerek kadro planlaması yaparken gerek haftalık toplantılarımızda gerek ara sıra sosyalize olduğumuz basit yemek toplantılarında araları son derece iyi. Her ne hikmetse takım iyi giderken hiçbir şekilde bu tür dedikodulara maruz kalmıyoruz. Bir iki tökezleme haftasında hemen mutlaka hoca ile başkanı karşı karşıya getirecek dedikodular ortaya atılıyor. Bundan etkilenen taraftarlar olduğu sürece de bu adamların ekmeklerine yağ sürülüyor. Sizden rica ediyorum, ben ilkokuldayken de bu böyleydi, şimdi de böyle… Negatif Fenerbahçe PR’ı yapıp, negatif Fenerbahçe haberi yapıp bu ülkede kariyer yapalar, bu ülkede ekmek kazananlar var. Lütfen, bu tür haberler itibar etmeyelim. Başkanımız ve hocamı arasında hiçbir problem yok.”

“ABOUBAKAR AÇIKLAMASI”

“Rakibimizin bir oyuncusunu doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem ancak Fenerbahçe’den ne başkan seviyesinde ne yönetici seviyesinde ne futbol departmanından profesyonellerden hiçbir şekilde temasımız olmadı. Ancak olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer bir ihtimal belki kendisine ulaşmaya çalışmış olabilir, eğer böyle bir açıklama yaptıysa. Hatta size şunu da söyleyeyim. Programa girmeden evvel Aboubakar’ı Beşiktaş’a getiren menajerlerin Türkiye ayağındakilerden bir tanesi bana mesaj attı: ‘Bu dedikoduların hiçbir tanesini biz çıkartmadık. Sakın yanlış anlamayın’ diye. Zaten oradan belli bizim hiçbir şekilde ilgimiz alakamız olmadı. Bu tabii demek değil ki oyuncu iyi bir oyuncu değil. Bu demek değil ki biz oyuncuyu futbolcu olarak beğenmiyoruz. Bizim bu seneki kadro yapılanmamızda herkesin malumu; 4 yabancı, bir Türk forvetimiz var. Dolayısıyla akıl mantık dışı, böyle bir projeye girmemiz. Onun için bir kere daha söylüyorum. Biz bu transfer döneminde hiçbir zaman ilgilenmedik.”

