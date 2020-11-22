Ermenistan’ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi’nin önünde keman dinletisi

Beril SÖNMEZ, (DHA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Ermenistan’ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen keman dinletisini, “Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermenistan güçleri tarafından tahrip edilen Fuzuli Kültür Merkezi’nin yıkılmış duvarları önünde gerçekleştirilen keman dinletisini paylaştı. Hajiyev dinletiyle birlikte yayınladığı mesajında “Ermenistan’ın Fuzuli kentinde tahrip ettiği Kültür Merkezi’nin önündeyiz. Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz. Hayalet kasaba Füzuli, yakında refah ve mutluluğa ev sahipliği yapacak” dedi.