Ermenistan’da EUMA adlı sivil misyonluk kuruluyor

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FRANSA, (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi bakanlarının, Ermenistan’da EUMA adlı ‘bir sivil misyonluk’ kurulması konusunda karar aldığı duyuruldu. Misyonluğun görevinin, sınır bölgelerinde istikrar sağlanması için devriye gezmesi ve sahada güven inşa edilmesi olduğu belirtildi.

AB Konseyi açıklamasında “Konsey, 23 Ocak 2023’te Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CDSP) kapsamında Ermenistan’da bir sivil misyon (EUMA) kurmayı kabul etti” denildi. Buna göre misyonun amacının; Ermenistan sınır bölgelerinde istikrar, sahada güven inşası, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme çabalarına elverişli bir ortamın sağlanması olduğu belirtildi.

AB’NİN GÜNEY KAFKASYA’DAKİ İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR AŞAMA

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell EUMA’nın kurulmasıyla ilgili “Ermenistan’da bir AB Misyonu kurulması, AB’nin Güney Kafkasya’daki ilişkilerinde yeni bir aşama başlatıyor. AB, tansiyonu düşürme çabalarını desteklemeye devam edecek ve bölgede sürdürülebilir barışın nihai hedefine yönelik olarak her iki tarafla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıdır” dedi.

Ermenistan’ın talebi üzerine EUMA’nın rutin devriye gezeceği ve durum hakkında rapor vereceği belirtildi. Misyonluğun, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel liderliğindeki süreç çerçevesinde müzakere çabalarına da katkıda bulunacağı ve görev süresinin iki yıl olacağı açıklandı. Azerbaycan’ın ilgili bir durum olması halinde, en fazla 2 aylık bir zaman diliminde bu misyonla çalışmayı kabul ettiği kaydedildi.

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