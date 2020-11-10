Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasına yapılan anlaşma ile gece yarısı son verildiği duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azebercan’ın ‘demir yumruğu’ sayesinde imzaladığını söyledi. Aliyev ayrıca bu anlaşmanın Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğini ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaklaşık 1,5 aydır süren Dağlık Karabağ çatışması sona erdi. Türkiye saati ile 00.00’da ateşkesin başladığı duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın ardından ‘Ulusa sesleniş’ konuşması yaptı, çatışmalar ve anlaşma hakkında bilgi verdi. Canlı yayında Dağlık Karabağ çatışmasına yapılan anlaşma ile son verildiğini ifade eden Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azebercan’ın ‘demir yumruğu’ sayesinde imzaladığını söyledi.

‘KARABAĞ’A GERİ DÖNÜYORUZ, GÖZÜNÜZ AYDIN’

Çatışmalar sırada yapılan birçok ateşkes anlaşmasını ihlal eden Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda sivil vatandaşlar yaşamını yitirmişti. İlham Aliyev, konuşmasında Ermenistan ordusunun sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırılara da değinerek, “Herkes bizim demir yumruğumuzu anladı. Biz mülki vatandaşlardan intikam almadık, almayacağız. Onlar balistik roketlerle mülki vatandaşlara ateş açtılar. Mülki vatandaşları bombalarla vurmak alçak harekettir, cinayettir. İntikamımızı düşmandan aldık, mülki vatandaşlarla işimiz olmaz. Karabağ’a geri dönüyoruz, gözünüz aydın” dedi.

9 MADDELİK ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 maddelik anlaşma hakkında kısa bilgi de verdi. Bu anlaşmayla Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül’den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti. Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım’a kadar, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini ifade etti.

PAŞİNYAN: BENİM VE HALKIM İÇİN İNANILMAZ ACI VERİCİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı imzaladığını, kendisi ve halkı için inanılmaz acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karabağ çatışmasının Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildiri metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici. Bu kararı askeri durumun derinlemesine bir analizi ve duruma en iyi sahip olan kişilerin takdiri sonucunda aldım. Ayrıca bunun yaratılan durumda en iyi çözüm olduğu inancına dayanmaktadır.”

VLADİMİR PUTİN, ATEŞKESİ DUYURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, Rus barış güçlerinin Karabağ’a gönderilmesi konusunda anlaştı. Karabağ anlaşması, meselenin adil bir şekilde Azerbaycan ve Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda çözülmesine yardımcı olacaktır. Karabağ’daki Azeri ve Ermeni güçleri tuttukları mevzide kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan anlaşmada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkesin ve tüm askeri eylemlerin sona erdirildiği duyuruldu” dedi.

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