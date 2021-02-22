Ermenek’te karantina; polis kontrol noktalarında denetimde

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 26 Şubat’a kadar sürecek karantina uygulanmaya başlandı. İlçe giriş ve çıkışlarında denetim yapan polis ekipleri, farklı bölgelerde de kontrol noktaları oluşturdu.

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle karantina kararı aldı. Bugün saat 05.00’te başlayan, 26 Şubat günü saat 21.00’de sona erecek karantina uygulamasında, vaka sayısındaki artışa neden olan seyahatler kapsamında ilçeye giriş- çıkışlar polis kontrolüne alındı. Polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile kente merkezinin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu.

Polisin durdurduğu sürücülerden Mustafa Civil, Ermenek Şoförler Odası Başkanı olduğunu, pandemiyle ilgili düzenlenen toplantıdan çıkıp, Güneyyurt beldesine gittiğini söyledi.

Kimlik kontrolünün ardından yoluna devam eden Civil, ”1 Mart’ta normalleşme süreci başlayacak. Bu süreç öncesi ilçemizde karantina kararı alındı. Bu karar bizim sağlığımız açısından alınan bir karardır” dedi.

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