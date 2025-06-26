Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinden gelen süreli yayın temsilcileriyle Erzurum Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının ana gündeminde yazılı basının sürdürülebilirliği ve dijital medyanın denetlenebilirliği yer aldı.

“Yazılı Basın Bizim İçin Değerlidir”

Erkılınç, yazılı basının yaşadığı mali zorluklara dikkat çekerek Erzincan modelini örnek gösterdi:

“Gazetelerin güç birliği yaparak maliyetlerini düşürdüğü Erzincan örneği diğer şehirler için yol gösterici olmalı. Basın İlan Kurumu, yazılı basını kapattırmak değil, ayakta tutmak için var gücüyle çalışıyor.”

Kamu Kurumları İlan Vermekte İsteksiz

Geçen yıl kamu kurumlarının yaklaşık 4 milyar TL’lik ilan bütçesi ayırdığını belirten Erkılınç, bu kaynağın sürdürülebilirliği için çaba gösterdiklerini ifade etti.

“Kamu ilanları için mücadele ediyoruz ancak birçok kamu kurumu ilanların karşılığını almadığını düşünüyor. Bu bakış açısının değişmesi gerekiyor.”

“İki Yılda Yüzde 400’lük Artış Sağladık”

Erkılınç, resmî ilan tarifelerinde iki yıl üst üste yapılan yüzde 100’lük artışlara dikkat çekerek toplamda yüzde 400’lük bir iyileştirme sağlandığını söyledi.

“Kâr etmenizi bekliyoruz ama gazeteler hâlâ zarar ediyor. Buna rağmen çabamıza devam ediyoruz.”

İnternet Medyasına Uyarı: Trafiğe Değil İçeriğe Odaklanın

İnternet haber sitelerinin resmî ilan şartlarını yerine getirmediğini vurgulayan Erkılınç, yalnızca trafik odaklı yaklaşımların gazetecilik kriterlerini zayıflattığını belirtti.

“Asgari içerik üretimi, özgünlük, mahreç ve personel maaşı gibi temel gazetecilik kriterlerine uyulmalı. BİK Analitik sistemi bu denetimleri tarafsızca sağlıyor.”

“Bot Trafiği ile Sistem Kandırılamaz”

BİK Analitik’in uluslararası denetime tabi tutulduğunu hatırlatan Erkılınç, bazı yayıncıların “farklı sistemler daha yüksek trafik gösteriyor” eleştirilerini reddetti:

“Diğer ölçüm sistemleri reklam temelli çalışıyor, hukuki sorumlulukları yok. Bizim sistemimiz ise doğrudan sizin faydanıza çalışıyor. Trafikte sahtecilik yapanları uyarıyoruz.”

“Gazetenize Üvey Evlat Muamelesi Yapmayın”

“Bugün özveri günü. Gazeteciyseniz gazetecilik yapın. Yan işleriniz olabilir ama asıl işiniz olan haber mecranızı göz ardı etmeyin.”

“Topluma Yön Veren Bir Basın İstiyoruz”

BİK olarak sadece haber aktaran değil, şehir gündemine yön veren, kamuoyunu etkileyen bir medya hedeflediklerini belirten Erkılınç, yerel medya temsilcilerine şu çağrıyı yaptı:

“Kamu ilanları yanında kamu reklamlarını da artırmak için birebir temas kurun. Birlikte hareket edersek kaynak yaratmak mümkün.”

1 Temmuz’da Yeni Mevzuat İçin Görüş Formu Açılıyor

Toplantının sonunda sektörel geri bildirimlerin toplanacağı yeni mevzuat taslağı hakkında bilgi veren Erkılınç, 1 Temmuz 2025 itibarıyla BİK internet sitesinde görüş formunun erişime açılacağını duyurdu.