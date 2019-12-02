Hem medyada hem siyasi çevrelerde, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partilerini kurmadan ya da kursalar bile tam örgütlenmeden erken seçime gidileceğini söyleyenler artmaya başladı.

Ben, böyle bir ihtimal görmüyorum.

Şöyle ki:

-İktidar partisinin önünde daha 3 yıllık bir zaman var. Sonucu belirsiz bir seçim için 3 yıllık iktidar imkanını riske atmak istemezler.

– Milletvekillerinin çoğu yeniden seçilip seçilmeyeceklerini bilmedikleri için erken seçime karşı çıkarlar.

-Ekonomik veriler hâlâ istenen düzeye getirilemedi. Enflasyon biraz düştü ancak yeterli değil. Hiçbir iktidar böyle bir ortamda seçime gitmek istemez.

-İşsizlik kaygı verici boyutlarda. Aynı zamanda seçmen olan her 3 gençten biri işsiz. İktidar partisi bu tabloyla seçime gitmenin başarı getirmeyeceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye sahiptir.

-4 milyona yakın mültecinin toplumda yarattığı rahatsızlık sürüyor. İktidar partisi, mülteci sorununu bitirmeden, en azından birkaç milyon mülteciyi ülkelerine göndererek hafifletmeden seçimi göze almaz, alamaz.

-MHP, erken seçime karşı çıkıyor. Devlet Bahçeli her konuşmasında erken seçim olmayacağını söylüyor. İktidar, ortağına rağmen bir erken seçim kararı almak istemez.

-Güneydoğu’da, Irak’ta ve Suriye’de terör örgütüne karşı mücadele sürüyor. Ülkenin erken seçim havasına girmesinin bu mücadelede zaaf yaratacağı düşünülerek seçimin zamanında yapılması istenir.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Erken seçim havası yok.