Normal hayata dönme adımlarının erken atıldığını, bunun salgınla mücadeleye zarar vereceğini yazmıştım geçenlerde.

Yıllarca beraber çalıştığım bir ustam, bir gazeteci ağabeyim aradı, “Yazını okudum. Yanılıyorsun. Normale dönmek için erken değil, tam zamanı” dedi, özetle şunları söyledi:

“Salgının bitmesi için ya aşının bulunması ya etkili bir ilacın geliştirilmesi gerekiyor.

Bu da yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Bir yıl diyen de var, iki yıldan önce olamayacağını belirten de…

İşyerlerinin kontrollü biçimde çalışmaya başlaması, üniversitelerin açılması, futbol maçlarının oynanması, kimi sınavların yapılması için bir ya da iki yıl beklenecek mi yani?

Esas felaket bu olur işte…

İflaslar artar, işsizlik altından kalkılamayacak boyutlara ulaşır, eğitim sistemi ağır yara alır.

Salgından bizden kat ve kat fazla zarar gören bir çok ülke normalleşme adımları atarken bizim beklememiz büyük hata olurdu.

İktidarı desteklemek diye algılanmamalı söylediklerim.

Pek çok konuda iktidarı eleştiririm ama doğru bir şey yaptıklarında bunu da yanlış diye göstermemek gerekir.”

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Bilmiyorum kim haklı?

Ben mi, gazeteci ustam ve ağabeyim mi?

Zaman içinde inşallah ben haksız o haklı çıkar!