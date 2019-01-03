TOPLUM Gönüllüleri Vakfı (TOG) Samsun Gençlik Merkezi’nde 2008 yılında başlayan toplumsal cinsiyet odaklı sosyal sorumluluk projesi ‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ (EİBD) fotoğraf sergisi erkeklerin erkekliklerinden vazgeçme hallerini gözler önüne seriyor. Günümüzde uluslararası alana yayılan sergi için 2019 yılı fotoğraf alımları başladı.

Sergi 2009 senesinden beri eş zamanlı olarak her sene açılıyor. Bugüne kadar Türkiye’de 42 farklı kentte 256 farklı noktada yüz binlerce insana ulaştı, yüzlerce fotoğrafçının eserleri sergilendi. EİBD 2019 için acemi ve profesyonel fotoğrafçıların eserlerinin alınmasına ise başlandı. Serginin Koordinatörü Ali Karakaş, “Onlarca noktada yüz binlerce insana ulaşmayı umuyorum. Amacımız insanların zihninde soru işaretleri oluşturmak” dedi.

Sergi fikrinin ortaya çıkma öyküsünü ifade eden Karakaş, “Bir genç arkadaş grubumuzla TOG’un Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi’nde toplumsal cinsiyet üzerine atölyeler yapıyorduk, bigün evime giderken ev sahibim hacı emmiyi çamaşır asarken gördüm ve şaşırdım. olağanda pek ev işleri yapacak biri değildi fakat eşi hastaydı. Demek ki ‘erkekler erkekliklerinden istisnai durumlarda vazgeçebiliyormuş’ dedim, proje adı buradan geliyor” diye konuştu.

SERGİ NE ANLATIYOR?

“Çocukluktan itibaren toplumsal cinsiyet rollerini öğrenerek büyüyoruz” diyen Karakaş, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada bunlara maruz kalınıp yansıtıldığını belirtti. Karakaş, “Kadınların narin olma gerekliliği, güzel görünmek zorunda hissetmeleri ve bunun için çaba sarf etmeleri, bayların kuvvetli görünmek zorunda olmaları, sert olmak zorunda kalmaları. Ağlamayı hanıma yakıştırırken bayların ağlayamaması, ağlayana da ‘karı gibi’ denmesini sergide eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“CİNSİYET KİMLİĞİ NEYİ YAPACAĞIMIZA KARAR VEREMEZ”

Serginin, toplumun kadınlara ve baylara yüklediği eşitsiz ve buyurgan rolleri, davranışları, hisleri eleştirdiğini aktaran Karakaş, “Bunu da hepimizin tornadan çıkmış ‘aynı’ cisimler olmadığını hatırlatarak yapıyor. Her birimiz biriciğiz, kendimize has his ve hayalince hallerimiz, yaşanmışlığımız var. Herhangi bir kültürel unsur, herhangi bir cinsiyet kimliği bizim neyi niçin yapmamız gerektiğini tanım edemez” dedi.

FOTOĞRAF HER SENE 8 MART’TA SERGİLENİYOR

Sergide ezber bozacak ya da yevmiye yaşam içinde istisna olarak kabul edilen durumlar ve his hallerini yansıtan fotoğrafların yer aldığını söyleyen Karakaş, “2009 senesinden beri her sene acemi ve profesyonel sanatçılar çektikleri fotoğrafları sergiye yolluyorlar, esasen bağışlıyorlar. Her sene değişen seçici kurullar gelen fotoğraflardan bir seçki oluşturuyorlar. 8 Mart Dünya kadınlar Günleri’nde eş zamanlı sergilerle bu eserler bütün cemiyet kesimlerine ulaşıyor” diye konuştu.

Bu sene seçici kurulda Toplum Gönüllüleri Vakfı Eş Başkanı Suzan Bayazıt, Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Şahin, Givin App Uygulaması Kurucusu Başak Süer, Sergi Küratörü ve Koordinatörü Ali Karakaş yer alıyor.

Sergi 2009 senesinden beri her sene eş zamanlı olarak açılıyor. Bugüne kadar Türkiye’de 42 farklı kentte 256 farklı noktada pek çok insana ulaştı. 2009 senesinde York Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Gendering East/West Konferansı’na katıldı. 2011 senesinde Romanya, Polonya ve İtalya’da da sergilendi. Bu sene Romanya’da farklı bir kurum sergiyi gene açacak. 2014 senesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu sergiyi iyi proje örneği seçti.