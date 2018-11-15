Cezaevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nda yaptığı konuşmada çok çarpıcı bir Türkiye panoraması çizdi.



Örneğin, cezaevlerinde yatan 260 bin kişiden 250 bininin erkek, sadece 10 bininin kadın olduğunu söyledi.

Yani, erkeklerin kadınlardan 25 kat daha fazla suç işlediklerini ortaya koydu.

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Yılmaz, cezaevlerinde 7 bin 897 yabancı hükümlü ve tutuklu bulunduğunu da belirtti, bunlardan 3 bin 102’sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.

Bu bilgi de göçmen sorununun geldiği noktayı işaret etmesi açısından ilginçti.

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Şu sözler de Yılmaz’a ait:

“Cezaevlerimizde 743 anne 0-6 yaş arasındaki çocuklarıyla birlikte kalıyor. 543 annenin çocuğu 3 yaşın altında.”

Suç işlemedikleri halde demir parmaklıkların ardında çile dolduran küçücük çocukların dramı yürekleri sızlatmayacak gibi değil.

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Ve Genel Müdür’ün komisyona sunduğu bir diğer bilgi:

Cezaevlerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 50 bini aşkın hükümlü ve tutuklu var.”

Neredeyse her 5 hükümlü ve tutukludan birinin uyuşturucuyla bağlantısının olması ne yazık ki insanlarımızın hızla bir uyuşturucu bataklığına doğru çekildiklerini gösteriyor.

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Özetleyecek olursak:

-Türkiye’de bir suç patlaması yaşanıyor.

-Özellikle erkeklerin suç işleme potansiyeli çok yüksek.

-Cezaevlerinde sadece suçlular değil günahsız çocuklar hatta bebekler de kalıyor.

-Göçmen sorununun büyüklüğü cezaevlerinde de kendini gösteriyor.

-Uyuşturucu satışı ve kullanımı ülkemizin önemli sorunlarından biri haline geldi.

Evet, bu bilgiler ışığında sosyologların, psikologların ve siyaset adamlarının suç ve ceza konularına daha fazla eğilmeleri ve çözümler aramaları gerekiyor.