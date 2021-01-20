“Erkeklerde kasık fıtığı daha fazla görülüyor”

İSTANBUL (DHA) – Karın duvarında insan bedenine özgü zayıf alanlarda ya da doğuştan veya daha sonra ameliyat, yaralanma gibi nedenlerle gelişen zayıflıklar sebebiyle fıtık gelişebildiğini söyleyen Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Fıtık hastada ağrı, sıkışma, fazlalık hissi ile sosyal hayatı zorlaştıran şekil bozukluğu ve hareket güçlüğü yapabilir. Erkeklerde sperm kanalı da bu bölgeden geçtiği için kasık bölgesinde fıtık görülme oranı kadınlara göre daha fazla olabiliyor” dedi.

Emsey Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, yaşam konforunu ciddi anlamda etkileyen kasık fitığına yönelik bilgi vererek, tedavi yöntemlerini anlattı. Karın duvarının en zayıf kısmının kasık bölgesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nursal, “Erkeklerde sperm kanalı da bu bölgeden geçtiği için kasık bölgesinde fıtık görülme oranı kadınlara göre daha fazla olabiliyor. Kişinin yaşamı boyunca erkeklerde yüzde 10, kadınlarda yüzde 3 oranında kasık fıtığı oluşuyor. Tüm dünyada en çok yapılan genel cerrahi ameliyatı kasık fıtığı onarımı olduğunu görüyoruz. Ayrıca erkek çocuklarda testislerin (yumurtalar) aşağı torbaya doğru göçü sırasında aksaklık olduğu zaman da doğuştan kasık fıtığı görülebilir. Bu bölgenin fıtıkları da direkt, indirekt, femoral ya da bileşik fıtıklar olarak alt sınıflara ayrılır” diye konuştu.

“TEDAVİSİ AMELİYAT”

Fıtığın tek tedavisinin ameliyat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nursal, “Bazı özel durumlarda, yakınması olmayan kişilerde, organ sıkışma olasılığı düşük. Zaman içinde büyümeyen fıtıklara sahip kişiler ve ameliyat riski çok yüksek hastaların gözlem altında olması gerekir. Fıtık tedavisinde açık ya da kapalı onarımlar yapılabilmektedir. Laparoskopik (kapalı) onarımlarda hemen her zaman sentetik yama destek amaçlı kullanılır. Açık onarımlarda da artık çoğu zaman sentetik yama kullanılır. Kesi fıtıklarında ise yama destekli doku kaydırmaları da artık kullanılmaya başlanmıştır. Fıtığın en basit ve yaygın belirtisi elle fark edilen veya büyüdüğü zaman gözle de görülebilen şişliktir. Çoğunlukla karın kasları kasılı olmadığı ve kişi sırt üstü uzanınca fıtık kesesi içindekiler karın boşluğuna geri döner ve fıtık kaybolur. Ama fıtık boynunun dar olduğu ya da fıtık aşırı büyüdüğü zaman şişlik karın gevşeme durumunda bile küçülmeyebilir” ifadelerini kullandı.

YAMA İLE FITIK TEDAVİSİ

Fıtığın büyüklüğüne ve içindeki organların durumuna göre ağrının şişliğe eşlik edebileceğini belirten Prof. Dr. Nursal, “Kasık, göbek, epigastrik, kesi yeri ve böğür fıtıklarının karın bölgesinde olan fıtıklardır. İlk kez yaklaşık 60 yıl önce kullanılmaya başlanan sentetik yamalar günümüzde çok yaygın kullanımaktadır. Polipropilen ya da polyesterden ağ şeklinde üretilen yamalar, dokuda reaksiyon oluşturarak sağlam bir duvar oluşturmaktadır. Sentetik yamaların kullanımı ile fıtık ameliyatlarından sonra revizyona çok fazla gerek duyulmamaktadır. Karın içi kullanımda yapışıklığa neden olabildikleri için özellikle kapalı (laparoskopik) ameliyatlarda karın içi organlara yapışmayı önleyen ek bir tabaka ile (çift yüzlü yama) kaplanmışlardır’’ dedi.