Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler/ Ek fotoğraflar

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MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam’dan sonra Kelbecer’e girdi
ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından Türk ve Azerbaycan bayrakları ile...
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
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Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sonlandırıldı
Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj...
Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM’de, yerde yemek yediler
Tolga TAHÇI- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. Bu anlar, cep...