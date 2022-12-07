Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü

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Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA) -ERZURUM’un Yakutiye ilçesinde İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.’yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Olay, 4 Aralık’ta Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi İrem D.’yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.’yi hakaretlerde bulunup, dövdü. İrem D.’ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., “Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?” dedi. Çağla D., İrem D.’yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da “Hayır, tutmayacaksın” diyerek tepki gösterdi. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)

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