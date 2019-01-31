Ericsson, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi, Işıl Yalçın’ın Ericsson Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Yalçın, yeni göreviyle şirketin Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin sorumlusu olacak. Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim, konuyla ilgili: “Işıl Yalçın’ın Türkiye’deki faaliyetlerimizi ileriye taşıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Telekomünikasyon teknolojilerinin Radyo, Çekirdek ve Transmisyon alanlarında 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Işıl Yalçın, bu süre zarfında Rusya, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında görev aldı. Yeni görevi öncesinde Ericsson bünyesinde bir dizi üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulunan ve Ericsson Kuzey Doğu Afrika Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürü olarak da hizmet veren Yalçın, bu kapsamda şirketin Mısır, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Somali ve Kuzey ve Güney Sudan’daki operasyonlarını yönetti.

1996 yılından beri Ericsson bünyesinde görev yapan Işıl Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektronik & Telekomünikasyon Mühendisliği alanında lisans ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında da yüksek lisans eğitimi aldı.