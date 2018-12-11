“Makamlar geçici, kişilik bakidir’’ derler… Kişi ne kadar başarılı olursa olsun, vefa duygusu olmazsa unutulur gider. Bir unutulmayana şahit oldum:

Geçenlerde yolum bir iş için, Bursa-Karacabey’e düştü, Atatürk meydanında Ergün Koç’la karşılaştım, hoşbeşten sonra yürümeye başladık, her karşılaştığımız insanların “Başkanım nasılsınız, iyi misiniz?’’ hal hatır sormalarına tanık oldum… Bu insanlar çeşitli meslek sahipleriydi, Ergün Koç çoğunu isim olarak biliyor, adlarıyla hitap edip “teşekkür’’ ediyordu…

Daha önce Karacabey’de belediye Başkanlığı yaptığını duymuştum ama bu denli sevildiğini, yapmış olduğu icraatlarının unutulmadığını görünce bende takdir ifadelerimi belirttim.

Sayın Ergün Koç şimdilerde belediye Başkanlığı için, İYİ partiden aday adayı olmuş… Yaşlısından, gencine her kesimin takdirini kazanmış olan Ergün Koç’un ufku çok geniş, kariyeri yerinde, eğer tekrar başkan olursa Karacabey’e büyük katkıları olacağı muhakkak… Sayın Ergün Koç’un biyografisine gelince:

1949 yılında Karacabey’de doğan Ergün Koç, ilk ve orta öğrenimini Karacabey’de sürdürdükten sonra, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde, Üniversiteyi Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde tamamladı. Kısa bir süre T.C. Halk Bankası ve T.C. Merkez Bankasında çalıştıktan sonra, 1975 yılında Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak Hazine Kontrolörü olarak göreve başladı ve bu görevde on beş yıl bulundu. 1985-1986 yıllarında Londra’da ekonomi politikaları konusunda ihtisas yaptı. 1989 yılında ülkemizin bankacılık ve kambiyo politikalarının belirlendiği Hazine Müsteşarlığında Banka ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Bu görevde altı yıl bulunduktan sonra, ülkemizin yatırım ve teşvik politikalarının belirlendiği aynı Müsteşarlıkta Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü görevine atandı ve bu görevi müteakip 1998-2002 yılları arasında T.C. Paris Büyükelçiliği nezdinde Fransa’da Ekonomi Baş müşavirliği görevini dört yıl sürdürdü.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

2003 yılında emekli olduktan sonra, 2004 yılında yapılan yerel seçimler sonucu Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı’na seçildi.