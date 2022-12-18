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Rojda ALTINTAŞ – Mehmet CANBULUT / İSTANBUL,(DHA) – TÜRKİYE’nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. Konuksever, için Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Taziyeleri oğlu Timuçin Konuksever kabul etti. Burada düzenlenen cenaze törenine ünlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, Gazeteci Musa Ağacıklı, Gazeteci Nazım Alpman, Gazeteci Fuat Kozluklu, Gazeteci Namık Koçak, Ressam Bedri Baykam katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Konuksever’in cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.



“ÇOK AZAP ÇEKTİ”

Konuksever’in oğlu Timuçin Konuksever, “Tabi çok kötüyüm. Şurada gördüğünüz insanların herkesin babasıdır. Çok dürüst bir insandı. Doğru adam gibi bir adamdı. Çok çekti, son zamanlarda çok hastalandı. Bu gidişi biraz gönül ferahlığı veriyor çünkü kurtuldu. Çok azap çekti. Çok rahatsızlıkları vardı. Kalp yetmezliği vardı akciğeri ödem yaptı. Onu yaşatmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

“ÖĞRENCİLERİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Ünlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, “Mesleğe başlarken idollerimden biriydi. Kıbrıs’tan yeni geldiğinde ben mesleğe yeni başlamıştım. Bizi kolumuzdan tutup bizzat her yere götürdü. Türkiye’de foto muhabir dendiği zaman muhabirin yanında giden kişiydi ama Ergin Ağabeyin gazeteciliği dendiği zaman araştıran, sorgulayan, yeri geldiği zaman takipçisi olan bir gazeteciydi. Dünyada benzerleri vardır ama ülkemizde bir öncüydü. Huzur içinde yatsın, onun yetiştirdiği öğrenciler olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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“LİSEDE YATILI OKUDUK, ASLAN GİBİ BİR ÇOCUKTU”

Konuksever’in Lisede birlikte yatılı eğitim gören Tural Hendekli, “Aslan gibi bir çocuktu. Lisede yatılı okuduk son günlerine kadar yanındaydım. Geçen hafta doğum günü pastasını kestik. Yerine koyamayız” dedi.



“KİMSEYE TELİF HAKKI AÇMADI”

Gazeteci Nazım Alpman, “Bütün gazetecilere elinde ne varsa açardı. Eski kuşak gazeteciler her şeyi özenle saklardı hatta en iyi fotoğrafları kendi arşivlerine koyarlardı. Ama Ergin Konuksever arşivini herkese açtı. Pek çok fotoğrafın sahibi Ergin Ağabeyken kimseye telif hakkı açmadı. Can dosttur, soyadı en çok ona yakışırdı” şeklinde konuştu.



“BİRLİKTE İKİNCİ HAREKATA KATILDIK”

Tank komutanı Üsteğmen Ersel Kayan, “14 Ağustos’ta başlayan İkinci Kıbrıs Barış Harekatı’nda Ergin ağabey, Cengiz Kaplan, Adem Yavuz ile benim bölüğüme geldiler. İkinci harekata birlikte katıldık. Benden ayrıldıktan sonra esir düştüler, Adem Yavuz şehit edildi. Ergin Ağabey ağır yaralandı. Kahraman bir gazeteciydi. Çok beyefendi bir insandı, Allah rahmet eylesin” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)