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“Türk antrenör olarak Avrupa’da yaptıklarımızın onlar için ışık olmasını temenni ediyorum”

“Zorlu fikstürümüz bitmez”

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Larkin’in Panathinaikos maçında sahada olmasını ümit ediyorum. Son kontrolleri için şu an ABD’de. Çarşamba günü İstanbul’a gelecek, perşembe günü de takımla birlikte antrenman yapacak” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 12’ncisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

Ataman, burada yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi’nin çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek benim için gurur kaynağı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye’nin geleceği bu çocukların elinde. Bu gençlerin bizim yaptıklarımızı ödüllendirmesi bizim için çok önemli. Bir Türk antrenör olarak Avrupa’da yaptıklarımızın onlar için ışık olmasını temenni ediyorum” dedi.

“ZORLU FİKSTÜRÜMÜZ BİTMEZ”

Anadolu Efes’in zorlu fikstürünün bitmediğini dile getiren Ergin Ataman, “Bizim için ilk planda Avrupa Ligi çok önemli. Avrupa Ligi’nde çok çetin bir mücadele var. Kimin şampiyon olacağı belli değil. Hiç kimse ‘şu takım şampiyon olur’ diyemiyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Panathinaikos çok tehlikeli ve önemli bir maç. Geçen hafta 2 maçı da son saniyede kaybettik. Panathinaikos da Barcelona’da son 1 dakika içinde kaybettiler. Zor ve çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Hazır durumdayız. Takımımızda herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“LARKIN’İN PANATHİNAİKOS MAÇINDA SAHADA OLMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Ergin Ataman, Larkin’in Panathinaikos maçında sahada olmasını ümit ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Son kontrolleri için şu an ABD’de. Çarşamba günü İstanbul’a gelecek, perşembe günü de takımla birlikte antrenman yapacak. Cuma günü de oynamasını bekliyoruz. Bir anda gerçek Larkin gibi oynamayacaktır ama O’nun da katılmasıyla gücümüze kavuşacağız” şeklinde konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ:

-Ergin Ataman’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)