‘Eren-6’ operasyonunda, PKK’lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ operasyonunda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında ‘Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK’lı teröristlere ait el bombası, 4 kalaşnikof şarjörü, 80 mermi ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI