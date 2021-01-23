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Eren-3 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice’den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 40 personel görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ‘Eren-3 Ağrı Dağı’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 040 personel, 59 operasyonel tim görev aldı. Açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

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