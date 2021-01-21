İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 bin 24 personelin katılımıyla ‘Eren-2 Lice’ operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personelin görev aldığı ‘Eren-2 Lice’ operasyonu başlatıldı.

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak devam ettiği kaydedildi.