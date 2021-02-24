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‘Eren-11 Sehi Ormanları’ operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt’te 781 personelin katılımıyla ‘Eren-11 Sehi Ormanları’ operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt’te ‘Eren-11 Sehi Ormanları’ operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personelin (51 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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Etiketler: Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonuİçişleri Bakanlığı
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