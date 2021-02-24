‘Eren-11 Sehi Ormanları’ operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt’te ‘Eren-11 Sehi Ormanları’ operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personelin (51 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin,…
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 3 ilde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi…
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)- MANİSA'da yaşayan üniversite öğrencisi Hatice Demir (22), baş ağrısı şikayetiyle gittiği…
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü…
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan her…
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ocak ayında başkent Ankara’da ve diğer illerde gazetecileri hedef alan…